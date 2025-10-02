Reforma do IR toca pouco no topo, mas beneficia 15 milhões, diz economista

A reforma do Imposto de Renda aprovada pela Câmara é um avanço, mas ainda tímida ao mexer com a renda mais alta, avaliou o economista Pedro Rossi em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O texto amplia a isenção para quem ganha até R$ 5 mil, atingindo cerca de 15 milhões de pessoas, mas mantém distorções para quem recebe lucros e dividendos, prática comum no Brasil.

É um longo caminho, mas é uma grande vitória nesse momento. É impressionante o lado político dessa história. Essa pauta tem apelo popular e capacidade de mobilização. Isso aponta, na verdade, para a continuidade de melhorias na carga tributária brasileira que podem ser encaminhadas pelo Congresso.

Ou seja, se essa pauta teve sucesso na forma como foi, com votação por unanimidade, outras relacionadas à redução das desigualdades e à questão da melhoria da carga tributária também podem passar. O que foi entregue pelo Congresso é uma reforma tributária que mobiliza a renda do topo para o meio da pirâmide.

É uma espécie de justiça tributária que não toca na base e pouco no topo. Mas o pouco que toca no topo já faz um benefício para 15 milhões de pessoas. Falamos de uma correção de uma distorção, mas o buraco é muito mais fundo. Há muita coisa para melhorar ainda na carga tributária brasileira.

Poderíamos estar taxando a distribuição dos lucros e dividendos, que gerou uma distorção enorme no sistema tributário brasileiro. É importante corrigir e caminhar para uma carga tributária que seja mais justa e que reduza a desigualdade do Brasil. Uma reforma tributária pode ser revolucionária porque organiza os recursos da sociedade. A votação de ontem mostrou que há caminhos para isso Pedro Rossi, economista

Rossi destaca também que a reforma atual não resolve diferenças entre quem recebe como pessoa física e quem usa lucros e dividendos, criando situações desiguais entre trabalhadores com funções semelhantes.

É bom frisar também que além da justiça vertical, por distribuir renda ao longo da pirâmide de renda brasileira, há também a questão da justiça horizontal. Também temos que falar da pessoa que ganha R$ 1,2 milhão por ano, mas paga em torno de 25%, 27,5% de imposto. Ou seja, essa reforma não afeta essa pessoa.

Podemos ter duas pessoas trabalhando na mesma função, sendo que uma é pessoa física, e tem carteira de trabalho e paga muito mais imposto da outra pessoa que ele recebe lucros dividendos e paga muito pouco. Esse é um ponto importante. Pedro Rossi, economista

Segundo o economista, a medida corrige uma parte das injustiças ao atingir quem recebe valores altos por lucros e dividendos e hoje paga pouco imposto.

Quem vai ser afetado é quem ganha R$ 100 mil por mês, mas recebe esse recurso principalmente por lucros e dividendos e não paga imposto nenhum, que tem uma alíquota efetiva de 5% ou 2,5%. É importante falar isso. Não se está cometendo injustiça, mas corrigindo uma parte delas. Pedro Rossi, economista

Para Rossi, a aprovação por unanimidade mostra o potencial de mobilização popular para mudar estruturas antigas de desigualdade no Brasil.

A mobilização popular é capaz de mudar injustiças que são quase que eternas no caso brasileiro. Há esperança de mudar as estruturas que nos condenam à desigualdade e à pobreza. Ontem mostrou isso e nos deixou mais esperançosos quanto ao nosso futuro. Pedro Rossi, economista

