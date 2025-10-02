Topo

Notícias

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

02/10/2025 12h43

O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. 

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.  

Notícias relacionadas:

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.  

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e "fora de risco iminente". Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lote com 128 mil garrafas de vodca sem documentação é recolhido em SP

"Última chance" para sair da Cidade de Gaza, alerta Israel, ao bloquear estrada principal à localidade

Defesa Civil de Gaza reporta ao menos 52 mortos em ataques israelenses

Ator francês Gérard Depardieu acusa TV de manipular imagens em reportagem que o retratou como "ogro"

Termina julgamento em que veículos espanhóis exigem ? 550 milhões da Meta

Trump determinará quanto tempo dará ao Hamas para aceitar plano para Gaza, diz Casa Branca

Deschamps anuncia convocados da França com Mateta como novidade

Putin afirma observar 'militarização da Europa' e promete 'resposta às ameaças'

Tenistas não estão 'unidos o suficiente' sobre o calendário, opina Djokovic

Centro-Sul processa 45,97 milhões de t de cana na 1ª quinzena de setembro

Putin promete resposta rápida se Europa provocar Rússia