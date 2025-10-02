Topo

Pernambuco registra quarto caso suspeito de intoxicação por metanol

Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor Imagem: Fiocruz imagens
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 17h40

Pernambuco registrou o quarto caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas —o primeiro na região metropolitana do Recife.

O que aconteceu

Moradora de Olinda que consumiu vodca foi internada três dias após apresentar sintomas de intoxicação. A Secretaria Estadual de Saúde foi notificada do caso na tarde de hoje.

Paciente está internada no Recife. A mulher apresentou náuseas, vômito, cefaleia e visão turva.

Esta é a quarta vez que a Apevisa (Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária) é acionada por suspeita de intoxicação. Os casos anteriores, também suspeitos, foram registrados no interior do estado.

Todos os [outros três] pacientes foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste do estado, onde dois deles evoluíram para óbito, enquanto o terceiro recebeu alta hospitalar com perda de visão bilateral como sequela do evento.
Secretaria de Saúde de Pernambuco

Pernambuco registra quarto caso suspeito de intoxicação por metanol

