Quanto custa um grama de ouro no Brasil hoje, 2 de outubro de 2025?

Saiba o valor de um grama de ouro no Brasil hoje
Saiba o valor de um grama de ouro no Brasil hoje Imagem: Soofia Tailor/Pixabay
do UOL

Colaboração para o UOL

02/10/2025 12h25

O ouro caminha para encerrar o ano com o maior avanço desde 1979 e, nesse cenário, tem se consolidado como um dos ativos preferidos pelos investidores.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (2), às 9h30, o grama do ouro 24 quilates para compra estava cotado a R$ 696,23, segundo informações da Ourominas. Já o preço de venda está em R$ 606,71.

Quando medido em onça-troy (31,104 gramas), o valor de aquisição gira em torno de R$ 21.655,61, enquanto o quilo do metal precioso é negociado a aproximadamente R$ 696.232,35.

Ouro em valorização

O metal nobre acumula alta expressiva em 2025, com valorização de 40% apenas neste ano e praticamente o dobro do preço registrado nos últimos três anos. Esse movimento o coloca no caminho para atingir o melhor desempenho anual em mais de quatro décadas.

De acordo com o The Wall Street Journal, a disparada da cotação é reflexo da instabilidade provocada pela gestão de Donald Trump nos Estados Unidos. Entre os fatores apontados estão medidas comerciais imprevisíveis, alterações repentinas em tarifas, desvalorização do dólar e ausência de avanços em tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia.

No início de setembro, o ouro atingiu o recorde histórico de US$ 3.674,78 por onça-troy. "Muitos investidores agora compram acreditando em nova valorização, em vez de vender", comenta Sean Hoey, diretor-gerente da IBV International Vaults London, empresa especializada em armazenamento de ativos de alto valor, como metais e joias. "Com Trump nos EUA e [Vladimir] Putin na Rússia, a percepção geral é: será que a situação vai se agravar?", questiona.

