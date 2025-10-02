Qual é o coletivo de capivara? A resposta é menos exótica do que você pensa

A capivara é o maior roedor vivo do planeta e único representante da família dos hidroquerídeos, espalhando-se do Panamá ao norte da Argentina. De aparência simpática, ela tem um estilo de vida que mistura banhos de sol, mergulhos de rio e longas sonecas.

Mas surge a dúvida: se elas vivem sempre juntas, qual seria o coletivo de capivara?

A língua portuguesa adora criar palavras específicas para coletivos. Temos alcateia (lobos), cardume (peixes), boiada (bois), ramalhete (flores). Porém, quando o assunto é capivara, nada de termos exclusivos. O coletivo oficial é apenas grupo ou manada.

O primeiro é o coringa, usado para praticamente qualquer conjunto de seres. O segundo é aplicado a mamíferos — e, convenhamos, faz todo sentido imaginar uma "manada de capivaras" atravessando calmamente a grama de um parque.

Na internet, porém, circula uma versão alternativa: "capivárias". Engraçada, mas não oficial. É só meme, sem respaldo da gramática.

A origem da palavra

O nome "capivara" vem do tupi kapii'gwara, literalmente "comedor de capim". O termo foi registrado ainda no século 16 por missionários jesuítas e atravessou os séculos praticamente sem mudar.

Dependendo da região, a simpática criatura também é chamada de carpincho ou porco-d'água.

Exemplos na prática: