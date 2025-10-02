Topo

Notícias

Putin: se a Rússia é um "tigre de papel", o que é a Otan?

02/10/2025 14h25

SOCHI (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que as forças de Moscou estavam avançando em várias frentes na Ucrânia e desprezou um comentário do presidente dos EUA, Donald Trump, que descreveu a Rússia como um "tigre de papel".

"Somos um tigre de papel? Então o que é a Otan neste caso?", perguntou Putin, dirigindo-se a um fórum de especialistas russos no balneário de Sochi, às margens do Mar Negro.

Putin acrescentou que os esforços ocidentais para impor uma derrota estratégica à Rússia acabarão fracassando.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "se atreveram a se aproximar" de suas costas (ministro da Defesa)

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos da Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

Demência por corpos de Lewy se caracteriza por declínio cognitivo em vários aspectos

Demissões no governo dos EUA podem chegar a milhares, diz Casa Branca

Gestores públicos deveriam ser presos por paralisar obras iniciadas por antecessores, diz Lula