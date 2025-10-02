Putin: se a Rússia é um "tigre de papel", o que é a Otan?

SOCHI (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que as forças de Moscou estavam avançando em várias frentes na Ucrânia e desprezou um comentário do presidente dos EUA, Donald Trump, que descreveu a Rússia como um "tigre de papel".

"Somos um tigre de papel? Então o que é a Otan neste caso?", perguntou Putin, dirigindo-se a um fórum de especialistas russos no balneário de Sochi, às margens do Mar Negro.

Putin acrescentou que os esforços ocidentais para impor uma derrota estratégica à Rússia acabarão fracassando.

