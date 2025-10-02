Topo

Notícias

Putin classifica como "pirataria" a interceptação de petroleiro na França

02/10/2025 14h43

O presidente russo, Vladimir Putin, classificou nesta quinta-feira (2) como "pirataria" a interceptação, diante das costas francesas, de um petroleiro suspeito de pertencer à frota fantasma russa, e afirmou "não saber" se esse navio está vinculado à Rússia.

A França deteve no sábado o Boracay, um navio com bandeira de Benim, que também esteve estacionado em frente à costa da Dinamarca no mês passado, durante os misteriosos voos de drones que as autoridades atribuíram à Rússia.

As autoridades francesas detiveram no sábado o navio, também conhecido como Pushpa ou Kiwala, assim como seu comandante e o imediato, ambos de nacionalidade chinesa, três dias depois.

"É pirataria. Pois (...) o petroleiro foi abordado em águas neutras, sem nenhum fundamento. Visivelmente, buscavam algo, mercadorias militares, drones ou coisas do tipo. Mas não há nada disso lá", comentou durante um fórum de debate em Sochi, no sudoeste da Rússia.

"O petroleiro estava sob bandeira de um país terceiro, de fato, com uma tripulação internacional. Honestamente, não sei em que medida está vinculado à Rússia", acrescentou.

A França abriu uma investigação, que não abordou o possível envolvimento do navio no sobrevoo de drones na Dinamarca. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu na quarta-feira prudência em relação a esse caso.

bur/liu/jvb/mb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Vanderson é cortado da Seleção por lesão e Vitinho, do Botafogo, é convocado

Roma perde em casa para Lille (1-0) na 2ª rodada da Liga Europa

Egito trabalha para convencer Hamas a aceitar plano de Trump, diz ministro

Flotilha de Gaza: 12 brasileiros detidos e 2 incomunicáveis, diz delegação

Roupas inteligentes, que não amassam ou mancham, ganham terreno

Número de intoxicados por metanol sobe para 12; há 47 casos em investigação

Entenda o escândalo dos protetores solares na Austrália

Ainda sonhando com título, Verstappen busca 3ª vitória seguida em Singapura

STF começa a julgar Ferrogrão; sessão deve ser tomada por sustentações orais

O que se sabe até agora sobre intoxicação de metanol

Manifestantes europeus bloqueiam tráfego e vandalizam lojas após bloqueio de flotilha de ajuda a Gaza