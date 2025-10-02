Topo

Notícias

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

02/10/2025 18h07

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, brincou nesta quinta-feira dizendo que não faria mais voos com drones sobre a Dinamarca, referindo-se aos incidentes da semana passada que forçaram o fechamento de aeroportos dinamarqueses.

A Rússia negou a responsabilidade pelos incidentes, que levaram os países europeus a discutir planos para um "muro de drones".

Separadamente, a Polônia e seus aliados da Otan derrubaram drones russos no espaço aéreo polonês no mês passado.

Putin disse que a "histeria" sobre os drones russos na Europa foi planejada para desviar a atenção dos problemas no Ocidente.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto

Ataque com faca alarma judeus do Reino Unido, que já enfrentam aumento do antissemitismo