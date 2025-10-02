Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, brincou nesta quinta-feira dizendo que não faria mais voos com drones sobre a Dinamarca, referindo-se aos incidentes da semana passada que forçaram o fechamento de aeroportos dinamarqueses.

A Rússia negou a responsabilidade pelos incidentes, que levaram os países europeus a discutir planos para um "muro de drones".

Separadamente, a Polônia e seus aliados da Otan derrubaram drones russos no espaço aéreo polonês no mês passado.

Putin disse que a "histeria" sobre os drones russos na Europa foi planejada para desviar a atenção dos problemas no Ocidente.

