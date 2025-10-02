Putin adverte EUA sobre risco de escalada caso forneçam mísseis Tomahawk à Ucrânia

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que uma decisão dos Estados Unidos de fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia desencadearia uma nova e importante escalada com Washington, mas não mudaria a situação no campo de batalha.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que Washington estava considerando um pedido ucraniano de Tomahawks.

Perguntado sobre o que significaria o fornecimento de Tomahawks, Putin disse que seria perigoso, pois os mísseis de cruzeiro eram poderosos e representavam uma ameaça.

"É impossível usar Tomahawks sem a participação direta de militares norte-americanos", disse Putin no Clube de Discussão Valdai, no balneário de Sochi, às margens do Mar Negro.

"Isso significará um estágio de escalada completamente novo e qualitativamente novo, inclusive nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos."

Putin disse que os Tomahawks poderiam prejudicar a Rússia, mas que o país simplesmente os abateria e melhoraria sua própria defesa aérea.

Duas autoridades norte-americanas disseram à Reuters na quarta-feira que os Estados Unidos forneceriam à Ucrânia inteligência sobre alvos de infraestrutura de energia de longo alcance na Rússia, enquanto avaliavam se enviariam a Kiev mísseis que poderiam ser usados em tais ataques.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)