Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

O terceiro jogo do Barcelona pela Liga dos Campeões, no dia 21 de outubro, contra o Olympiacos, também não será no Camp Nou, e sim no Estádio Olímpico de Montjuïc, anunciou a diretoria 'blaugrana' nesta quinta-feira (2).

"O clube continua trabalhando para obter as licenças administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas datas", comunicou o Barça em em nota.

Além disso, o clube informou que também trabalha para se adequar às exigências que a Prefeitura de Barcelona apresentou para liberar a reabertura parcial do estádio.

Mais de dois anos depois do início das obras para ampliar a capacidade do Camp Nou para 105 mil espectadores, o local ainda não está pronto para receber jogos.

Várias datas de reabertura (início de 2025, agosto e setembro) foram anunciadas, mas o estádio ainda não pode receber o público de maneira segura, mesmo que com capacidade reduzida, segundo a prefeitura.

Segundo um porta-voz dos bombeiros da Catalunha, foram identificadas várias falhas de segurança, especialmente nas saídas de emergência.

O atraso se traduz em uma enorme perda financeira para o Barcelona, que precisa das receitas geradas pelo estádio para recuperar sua estabilidade econômica.

