Presidente do Fed de Dallas diz que banco central dos EUA deve ser "muito cauteloso" com cortes nos juros

02/10/2025 12h25

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, disse nesta quinta-feira que o banco central dos EUA fez um seguro adequado contra qualquer deterioração acentuada no mercado de trabalho com seu corte na taxa de juros no mês passado, mas precisa ser "cauteloso" com quaisquer outros cortes, porque a inflação está acima da meta e está subindo.

"Precisamos ser muito cautelosos em relação aos cortes nas taxas daqui para frente e nos certificarmos de que calibramos adequadamente a política de modo a não flexibilizar demais as condições e ter de reverter o curso, o que seria muito doloroso em termos de restauração da estabilidade dos preços", disse Logan a uma sala de aula de estudantes de Economia na escola de pós-graduação em administração da Universidade do Texas em Austin.

(Reportagem de Ann Saphir)

