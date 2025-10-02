Topo

Notícias

Polícia confirma a morte do suspeito do ataque em frente à sinagoga de Manchester

02/10/2025 10h39

A polícia de Manchester confirmou a morte, por disparos das forças de segurança, do suspeito de matar duas pessoas em um ataque em frente a uma sinagoga da cidade na quinta-feira. 

"Três pessoas morreram, incluindo o agressor", indicou, na rede social X, a polícia, que aguardava a intervenção de uma equipe de desativação de explosivos para confirmar se o suspeito estava vivo ou morto, já que carregava "objetos suspeitos".

psr/mb/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Intoxicação por metanol: são 10 casos confirmados e 33 suspeitas no Brasil

França aperta cerco contra frota fantasma russa: capitão de petroleiro suspeito será julgado

Derrota da Ucrânia encorajaria China em relação a Taiwan, diz autoridade taiwanesa na Polônia

Polícia confirma a morte do suspeito do ataque em frente à sinagoga de Manchester

Corteva anuncia divisão de negócios de sementes e defensivos em 2 empresas

PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

Brasileiro que pulou Muro de Berlim vira série de podcast

Sindicato ligado a irmão de Lula movimentou R$ 1,2 bi em 6 anos, diz site

Conheça o legado de Jane Goodall, cientista pioneira que redefiniu o lugar do ser humano na natureza

Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino

Zelensky insta Europa a se mobilizar contra escalada russa