Pode haver impacto negativo no PIB dos EUA por conta do shutdown, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que pode haver um impacto negativo no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano por conta da paralisação do governo, que começou na madrugada de quarta-feira. Segundo ele, os democratas parecem "amar a inflação" e querem um aumento nos gastos inflacionários.

"Os democratas e o líder da minoria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, estão criando desculpas para não alcançarmos um acordo. Não é irracional que o presidente americano, Donald Trump, use todas as alavancas nos gastos", disse, ao ressaltar que os republicanos não voltarão atrás nos cortes de gastos na lei tributária.

Bessent, que é o responsável por conduzir as entrevistas com os candidatos para a presidência do Federal Reserve (Fed), afirmou que apresentará de três a cinco "fortes candidatos" para chefiar o BC americano a Trump. "Espero que a primeira rodada de entrevistas com os candidatos seja concluída na próxima semana", acrescentou.

Sobre China, o secretário ponderou que o encontro entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, será "útil" e espera que a próxima rodada de negociações com a potência asiática mostre "grande avanço".