Plano da Tesla de pagar US$1 tri a Musk enfrenta resistência de investidores e autoridades

02/10/2025 20h22

(Reuters) - Um grupo de acionistas da Tesla, incluindo o SOC Investment Group, e várias autoridades pediram aos investidores da empresa que votem contra o pacote de remuneração de US$1 trilhão para Elon Musk na reunião de novembro, segundo um registro regulatório nesta quinta-feira.

Na carta aos acionistas da Tesla, a coalizão - que também inclui tesoureiros dos Estados de Nevada, Novo México e Connecticut - ainda pediu aos investidores que se oponham à reeleição dos diretores Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia e Kathleen Wilson-Thompson.

O grupo citou o que chamou de "busca incansável" do conselho para manter Musk, dizendo que atrasou o progresso das metas estabelecidas na última reunião anual, e apontou para o declínio do desempenho operacional e financeiro e uma "falha em fornecer uma supervisão significativa em tempo real da administração".

Apesar de ter registrado um recorde de entregas trimestrais nesta quinta-feira, a Tesla enfrenta preocupações de que a expiração de um crédito fiscal para veículos elétricos nos Estados Unidos possa oferecer mais obstáculos para a empresa.

No mês passado, o conselho da Tesla propôs um plano de remuneração de US$1 trilhão para o presidente-executivo, no que foi descrito como o maior pacote de remuneração corporativa da história, estabelecendo metas de desempenho ambiciosas e visando atender à sua pressão por maior controle sobre a empresa.

Em resposta à carta desta quinta-feira, a Tesla disse em um post no X que o plano de incentivo ao desempenho alinha a remuneração de Musk com a criação de valor para os acionistas "de trilhões de dólares".

"Se Elon Musk não apresentar resultados, ele não receberá nada", disse a empresa.

(Reportagem de Aatreyee Dasgupta em Bengaluru)

