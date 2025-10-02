Topo

PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

São Paulo

02/10/2025 10h36

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira, 2, na Operação Última Fase, da Polícia Federal, contra fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU) e em pelo menos cinco outras provas. Um terceiro mandado de prisão está em aberto. Trata-se, segundo a PF, de uma "organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos".

Candidatos aprovados irregularmente foram afastados dos cargos públicos por ordem judicial. Eles podem responder por quatro crimes - fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Além das prisões, a Polícia Federal fez buscas em 12 endereços na Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A Justiça Federal também autorizou o sequestro de bens dos investigados.

Os concursos fraudados foram:

- Concurso Público Nacional Unificado de 2024;

- Polícia Civil de Pernambuco;

- Polícia Civil de Alagoas;

- Universidade Federal da Paraíba;

- Caixa Econômica Federal;

- Banco do Brasil.

Em comunicado, a Polícia Federal disse que trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para ampliar mecanismos de fiscalização e, com isso, "garantir maior segurança, transparência e integridade nos processos seletivos realizados em todo o País".

PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

