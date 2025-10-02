Petróleo cai 2% para mínimas de quatro meses por preocupações com excesso de oferta

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 2%, atingindo seu nível mais baixo em quatro meses nesta quinta-feira, estendendo uma série de quedas para o quarto dia, devido a preocupações com o excesso de oferta no mercado antes de uma reunião do grupo Opep+ no fim de semana.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$1,24, ou 1,9%, para fechar a US$64,11 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caiu US$1,30, ou 2,1%, para fechar a US$60,48 por barril, o menor valor desde 30 de maio.

A Opep+ pode concordar em aumentar a produção de petróleo em até 500.000 barris por dia em novembro, o triplo do aumento de outubro, já que a Arábia Saudita busca recuperar sua participação no mercado, disseram três fontes familiarizadas com as negociações.

Jorge Montepeque, diretor-gerente do Onyx Capital Group, disse que alguns bancos, como o Macquarie, divulgaram previsões de um superabundância nos mercados de petróleo, o que pesou sobre o sentimento.

A empresa de pesquisa de investimentos HFI Research disse em um post que os sinais estão claros. "Os estoques de petróleo dos EUA aumentarão no final do ano, e haverá mais estoques globais visíveis. Junte-se a isso o aumento das exportações de petróleo da Opep+, e o resultado final será um ambiente de mercado de petróleo persistentemente mais fraco", escreveram.

A Administração de Informações sobre Energia dos EUA informou na quarta-feira que os estoques de petróleo, gasolina e destilados dos EUA aumentaram na semana passada, com o abrandamento da atividade de refino e da demanda.

(Reportagem de Shariq Khan, Anna Hirtenstein, Shadia Nasralla, Yuka Obayashi e Siyi Liu)