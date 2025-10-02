Topo

Notícias

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

02/10/2025 12h17

O peso argentino abriu estável frente ao dólar no mercado de câmbio nesta quinta-feira(2), após ter perdido quase 5% de seu valor desde segunda-feira, em um contexto de fragilidade para o governo de Javier Milei que aguarda a ajuda financeira prometida pelos Estados Unidos. 

A Argentina enfrenta há semanas uma corrida cambial que foi ligeiramente amenizada após o anúncio do governo dos Estados Unidos de um resgate bilionário para o país. 

O presidente se reunirá com seu aliado Donald Trump na Casa Branca no próximo dia 14 de outubro. 

O apoio político e financeiro dos Estados Unidos ocorre em um momento crucial para Milei, que enfrentará eleições legislativas no próximo dia 26 de outubro. 

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, para delinear a ajuda de Washington. 

Os Estados Unidos informaram que a assistência financeira para a Argentina incluirá uma troca de moedas de 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) com o Banco Central argentino, a compra de dívida pública e uma linha de crédito direto, cujo montante e detalhes ainda não foram divulgados. 

Em uma mensagem na rede social X, Bessent destacou "a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei" e reiterou que "o Tesouro americano está totalmente preparado para fazer o que for necessário" para ajudá-lo. 

A mensagem do secretário do Tesouro foi divulgada pouco antes da abertura dos mercados na Argentina. 

O peso abriu com a mesma cotação de quarta-feira, em 1.450 por dólar americano nos telões do Banco Nación, o principal banco estatal da Argentina. Na segunda-feira, havia fechado a 1.380 pesos por dólar. 

No início de setembro, havia atingido 1.515 pesos, recuando para 1.360 pesos por dólar após os anúncios de apoio do governo dos Estados Unidos.

sa/db/mar/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Putin afirma observar "militarização da Europa" e promete "resposta às ameaças"

Tenistas não estão 'unidos o suficiente' sobre o calendário, opina Djokovic

Centro-Sul processa 45,97 milhões de t de cana na 1ª quinzena de setembro

Putin promete resposta rápida se Europa provocar Rússia

Intoxicações por metanol: quais são as linhas de investigação?

Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF

Moratória da soja: Comissão de Agricultura vai convocar ministra Marina Silva

Fórmula 1 declara pela primeira vez 'calor extremo' no GP de Singapura

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Polícia britânica declara ataque a sinagoga perto de Manchester incidente terrorista

Rapper Hungria é internado em Brasília após suspeita de consumir bebida adulterada