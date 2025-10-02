Topo

Notícias

Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

02/10/2025 22h10

Um argentino acusado de ser cúmplice de um peruano conhecido como Pequeño J, apontado como mentor de um triplo feminicídio ocorrido na semana passada em Buenos Aires, foi deportado nesta quinta-feira (2) do Peru, informou a polícia local.

Com algemas nos pés e nas mãos, vestindo macacão laranja e colete à prova de balas, Matías Ozorio, 28 anos, foi entregue a autoridades argentinas no aeroporto de Lima.

"A polícia concretizou hoje a expulsão do país e a entrega às autoridades argentinas do foragido internacional Matías Agustín Ozorio", indicou a corporação em comunicado.

Ozorio era alvo de um alerta vermelho da Interpol, acusado de ser cúmplice do suposto autor intelectual da tortura e do assassinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) na semana passada, em Buenos Aires.

O crime foi transmitido ao vivo em redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, que qualificou o ato como uma execução "exemplar", ligada a um suposto roubo de drogas. A expulsão foi imediata porque Ozorio havia entrado irregularmente no Peru, disse à AFP uma fonte da polícia migratória.

Ozorio e o peruano Tony Janzen Valverde, conhecido como Pequeño J, de 20 anos, foram presos na terça-feira, em Lima. Com essas detenções, já são nove os presos pelo caso.

Valverde segue sob custódia policial e deverá enfrentar um processo de extradição que pode durar entre 30 e 60 dias, segundo a polícia.

cm/dga/lm/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

Laudo de bebidas supostamente com metanol em SP não tem prazo, diz polícia

Casa onde Hungria fez show é interditada; rapper está internado com suspeita de intoxicação

Moraes solicita à PGR manifestação sobre pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro

Celso Sabino diz que União não vai separá-lo do povo e declara apoio a Lula

Quanto tempo pode durar a febre dos investimentos em IA?

Intoxicação por metanol: Padilha anuncia compra emergencial de etanol

Ex-deputado estadual é preso no Rio suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Dino determina que União pague indígenas do Xingu impactados por Belo Monte

Evidências adicionais sugerem que Encélado, lua de Saturno, poderia abrigar vida

Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas