Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco notificou um novo caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Com a notificação desta quinta-feira (2), agora são quatro os casos investigados relacionados a intoxicação por consumo de bebida alcoólica no estado.

Segundo a secretaria, o caso investigado é de uma mulher residente em Olinda, que teria ingerido vodca no dia 26 de agosto. Ela buscou atendimento médico no dia 29 de agosto, após ter apresentado sintomas de náuseas, vômito, cefaleia e visão turva. A mulher ainda está sob acompanhamento médico, no Recife, e o estado de saúde é considerado estável.

Fiscalização

No sábado (4), das 8h às 14h, e no domingo (5), das 15h às 21h, equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Olinda vão acompanhar o modo de preparação e como são feitas e manuseadas as bebidas nos comércios formal e informal da orla e do sítio histórico da cidade.

"É uma ação preventiva que reduz o risco, evitando que bebidas adulteradas circulem no comércio e cheguem à população. A Vigilância Sanitária garante que, mesmo na ausência de notificação, a população esteja protegida diante de um risco que já foi identificado em outros territórios", disse a diretora de Vigilância em Saúde de Olinda, Dejanine Araújo.

Outros casos

Na terça-feira (30), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) foi notificada sobre três possíveis casos de intoxicação por metanol. Três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e um outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios pernambucanos: Lajedo e João Alfredo.



"Assim que recebeu a notificação, a Apevisa iniciou a preparação de ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) vai emitir orientações tanto para a população como para as vigilâncias sanitárias municipais. A meta principal é a intensificação das vistorias para evitar possíveis fraudes nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas", diz a Apevisa, em nota.

De acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, nesses casos, o hospital relata o quadro clínico, notifica a ocorrência e registra as informações coletadas.

A investigação é realizada pelas vigilâncias da unidade do estado. Nos óbitos com suspeita de intoxicação, o corpo é encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde são feitos exames.

A recomendação da agência é que os serviços de saúde notifiquem todos os casos suspeitos ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs/PE) e que façam a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem e a capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves.

Também é recomendado que a vigilância sanitária intensifique a fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, colete amostras suspeitas para análise laboratorial, interdite preventivamente lotes e articule ações conjuntas com Procon, Ministério Público e forças de segurança.