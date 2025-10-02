Topo

Notícias

Doença de Huntington é tratada com sucesso pela 1ª vez, anunciam cientistas

Proteína é responsável por provocar danos progressivos nos neurônios - Getty Images
Proteína é responsável por provocar danos progressivos nos neurônios Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

02/10/2025 16h07

Imagine uma condição genética que lentamente rouba o controle do corpo e da mente, sem cura conhecida. Essa é a realidade da doença de Huntington, que afeta cerca de 7 em cada 100 mil pessoas no mundo.

Causada por uma mutação no gene HTT, descoberto em 1993, ela leva à produção defeituosa da proteína huntingtina, responsável por provocar danos progressivos nos neurônios. Até hoje, os cuidados se limitavam ao alívio dos sintomas.

Relacionadas

Whey virou sobremesa? Como turbinar o seu shake sem perder a mão

Por que até vodca pode ser usada contra metanol e qual o melhor antídoto?

Oncologista lista sintomas comuns de câncer que você deveria conhecer

Mas cientistas da UCL (University College of London), na Inglaterra, em parceria com a biofarmacêutica uniQure, anunciaram em comunicado terem conseguido, pela 1ª vez, desacelerar de forma contínua e significativa a progressão da doença em humanos por meio de uma terapia gênica experimental, chamada AMT-130.

Como funciona a terapia gênica AMT-130

O tratamento consiste em uma cirurgia estereotáxica (pouco invasiva, embora complexa) na qual um vírus inofensivo, geneticamente modificado, é injetado diretamente no cérebro do paciente. Esse vírus carrega um conjunto de instruções de DNA sintético que, ao entrar nos neurônios, passa a produzir uma molécula de RNA.

Essa molécula, por sua vez, se liga ao RNA da proteína huntingtina mutante e convoca enzimas capazes de destruí-lo, reduzindo permanentemente a produção da proteína defeituosa. O resultado é um bloqueio da principal via que leva à degeneração cerebral nas pessoas com a doença.

Nos testes clínicos realizados com 29 pacientes ao longo de três anos, os resultados chamaram atenção: em 12 participantes que receberam doses mais altas do medicamento, a progressão da doença caiu em 75%. Essa avaliação foi feita com base em exames cerebrais, análises do fluido espinhal e pela UHDRS (Escala Unificada de Avaliação da Doença de Huntington).

Próximos passos e o que muda na medicina

A uniQure planeja enviar, já em 2026, o primeiro pedido de aprovação do tratamento à FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de saúde dos Estados Unidos equivalente à Anvisa. Se aprovado, o AMT-130 poderá se tornar a primeira terapia capaz não só de tratar os sintomas, mas de interromper parcialmente o avanço de uma doença neurodegenerativa rara e fatal.

Embora ainda sejam necessários mais estudos para confirmar sua segurança a longo prazo, os pesquisadores destacam que o tratamento tem potencial para ser aplicado em dose única com efeito duradouro, algo inédito na medicina moderna.

Para pacientes e famílias afetadas pela doença de Huntington, essa descoberta representa mais do que um avanço científico: é a possibilidade real de ganhar tempo e qualidade de vida diante de um diagnóstico que, até então, parecia uma sentença irreversível.

*Com informações de reportagem publicada em 08/04/2025

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Flotilha de Gaza: 12 brasileiros detidos e 2 incomunicáveis, diz delegação

Roupas inteligentes, que não amassam ou mancham, ganham terreno

Número de intoxicados por metanol sobe para 12; há 48 casos em investigação

Entenda o escândalo dos protetores solares na Austrália

Ainda sonhando com título, Verstappen busca 3ª vitória seguida em Singapura

STF começa a julgar Ferrogrão; sessão deve ser tomada por sustentações orais

O que se sabe até agora sobre intoxicação de metanol

Manifestantes europeus bloqueiam tráfego e vandalizam lojas após bloqueio de flotilha de ajuda a Gaza

Greves na França perdem força às vésperas de discurso do novo primeiro-ministro

Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

O que havia dentro da cápsula do tempo de 1822 achada em museu na Alemanha