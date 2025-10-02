Doença de Huntington é tratada com sucesso pela 1ª vez, anunciam cientistas

Imagine uma condição genética que lentamente rouba o controle do corpo e da mente, sem cura conhecida. Essa é a realidade da doença de Huntington, que afeta cerca de 7 em cada 100 mil pessoas no mundo.

Causada por uma mutação no gene HTT, descoberto em 1993, ela leva à produção defeituosa da proteína huntingtina, responsável por provocar danos progressivos nos neurônios. Até hoje, os cuidados se limitavam ao alívio dos sintomas.

Mas cientistas da UCL (University College of London), na Inglaterra, em parceria com a biofarmacêutica uniQure, anunciaram em comunicado terem conseguido, pela 1ª vez, desacelerar de forma contínua e significativa a progressão da doença em humanos por meio de uma terapia gênica experimental, chamada AMT-130.

Como funciona a terapia gênica AMT-130

O tratamento consiste em uma cirurgia estereotáxica (pouco invasiva, embora complexa) na qual um vírus inofensivo, geneticamente modificado, é injetado diretamente no cérebro do paciente. Esse vírus carrega um conjunto de instruções de DNA sintético que, ao entrar nos neurônios, passa a produzir uma molécula de RNA.

Essa molécula, por sua vez, se liga ao RNA da proteína huntingtina mutante e convoca enzimas capazes de destruí-lo, reduzindo permanentemente a produção da proteína defeituosa. O resultado é um bloqueio da principal via que leva à degeneração cerebral nas pessoas com a doença.

Nos testes clínicos realizados com 29 pacientes ao longo de três anos, os resultados chamaram atenção: em 12 participantes que receberam doses mais altas do medicamento, a progressão da doença caiu em 75%. Essa avaliação foi feita com base em exames cerebrais, análises do fluido espinhal e pela UHDRS (Escala Unificada de Avaliação da Doença de Huntington).

Próximos passos e o que muda na medicina

A uniQure planeja enviar, já em 2026, o primeiro pedido de aprovação do tratamento à FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de saúde dos Estados Unidos equivalente à Anvisa. Se aprovado, o AMT-130 poderá se tornar a primeira terapia capaz não só de tratar os sintomas, mas de interromper parcialmente o avanço de uma doença neurodegenerativa rara e fatal.

Embora ainda sejam necessários mais estudos para confirmar sua segurança a longo prazo, os pesquisadores destacam que o tratamento tem potencial para ser aplicado em dose única com efeito duradouro, algo inédito na medicina moderna.

Para pacientes e famílias afetadas pela doença de Huntington, essa descoberta representa mais do que um avanço científico: é a possibilidade real de ganhar tempo e qualidade de vida diante de um diagnóstico que, até então, parecia uma sentença irreversível.

*Com informações de reportagem publicada em 08/04/2025