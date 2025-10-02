Topo

Notícias

Ouro fecha em queda, após tom cauteloso de dirigente do Fed e shutdown dos EUA

São Paulo

02/10/2025 14h48

O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 2, corrigindo ganhos depois de cinco sessões consecutivas em alta. Comentários mais moderados da presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan, pesaram sobre o metal precioso. Também no radar, investidores acompanham o segundo dia de paralisação do governo dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,75%, a US$ 3.868,10 por onça-troy, após renovar máxima intraday histórica a US$ 3.923,30 durante a sessão de hoje.

O metal dourado começou a sessão desta quinta-feira em alta, ainda monitorando possíveis consequências da paralisação (shutdown, em inglês) do governo federal americano. Contudo, os preços inverteram sinal e firmaram queda, ao mesmo tempo em que o dólar ganhou força no exterior, após Logan defender uma postura mais "cautelosa" do Fed antes de novos cortes no juros.

Mesmo com a queda de hoje, o ouro ainda segue em um momento de alta, segundo relatório do RHB. Na visão do AssetMark, um shutdown mais longo pode deixar investidores e o Federal Reserve no escuro, sem o apoio de dados críticos, promovendo a busca por segurança e ampliando a atratividade do metal precioso.

De acordo com veículos da mídia internacional, legisladores dos EUA esperam que o shutdown dure, no mínimo, uma semana. À CNN, a senadora democrata Elizabeth Warren pediu que o governo do presidente Donald Trump libere ao menos os dados já coletados do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, para dar mais clareza aos dirigentes do Fed.

*Com informações do Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Putin diz que Trump sabe ouvir

Operadoras erguem torre de telefonia em ilha remota, na região de Belém, como legado da COP

[Coluna] Proibição do celular na aula sobrecarrega professores

Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

Alemanha divulga lista de convocados para jogos das Eliminatórias europeias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos das Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026