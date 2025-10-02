Topo

PM e assessor da prefeitura de Petrópolis são presos em operação contra CV

Polícia Civil do Rio usa helicópteros e blindados em operação na Maré - Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 11h35

Doze pessoas foram presas hoje no Rio, incluindo um sargento da Polícia Militar e um assessor especial da prefeitura de Petrópolis, em operação contra o Comando Vermelho. Na capital, dezenas de escolas estão fechadas.

O que aconteceu

Agentes tentam cumprir 18 mandados de prisão contra criminosos ligados ao CV que atuam, principalmente, em Petrópolis. Ao todo, investigações identificaram 55 envolvidos em esquema de tráfico de drogas. Até a publicação deste texto, 12 foram presos, segundo a polícia civil fluminense. Nova fase da Operação Asfixia é contra a expansão da facção na Região Serrana do estado e conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Sargento da PM responderá a processo administrativo. Em nota ao UOL, a PM disse que acompanhou o cumprimento do mandado de prisão contra o agente — que não teve o nome divulgado. Ele "responderá a um processo administrativo disciplinar, que avaliará a possibilidade de sua permanência" na instituição.

Prefeitura de Petrópolis disse que determinou "a imediata exoneração do assessor", identificado como Robson Esteves de Oliveira. A administração afirmou que "não tinha conhecimento sobre qualquer atividade ilícita" praticada pelo servidor, que atuava na secretaria "há alguns anos".

Os dois atuavam como informantes. O PM "recebia pagamentos para repassar informações sigilosas à facção", "facilitava a logística do tráfico" e "expunha a atuação de outros policiais, agindo como aliado dos criminosos", informou a Polícia Civil, em nota.

Cerca de R$ 700 mil em bens da organização criminosa foram bloqueados. O dinheiro seria usado pela organização criminosa para "sustentar as atividades ilícitas".

Complexo da Maré tem tiroteio e escolas fechadas

Polícia também cumpre mandados no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Há relatos de tiros durante a madrugada, como mostra o Instituto Fogo Cruzado. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver blindados e pelo menos dois helicópteros da polícia rondando a comunidade.

Devido ao tiroteio, 30 escolas da região estão fechadas hoje. A informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria Municipal de Educação.

Chefe do CV para a Região Serrana, Wando da Silva Costa, conhecido como Macumbinha, e seu braço direito, Luis Felipe Alves de Azevedo, estão foragidos na Maré. Conforme a investigação, eles são responsáveis por coordenar a logística do transporte de drogas da capital para a Região Serrana.

Dupla e outros comparsas estariam escondidos no Parque União, segundo a polícia. O grupo também é acusado de controlar o território e aplicar regras violentas à comunidade, "impondo medo e repressão a quem se opunha à facção".

