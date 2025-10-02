Topo

Notícias

OpenAI, matriz do ChatGPT, atinge avaliação recorde de US$ 500 bilhões

02/10/2025 07h13

A empresa americana OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, atingiu uma avaliação de mercado de US$ 500 bilhões (R$ 2,66 trilhões) após seus funcionários venderem um número limitado de ações, informou a mídia financeira nesta quinta-feira (2). 

Se a transação, que envolveu a venda de ações por funcionários da OpenAI no valor de US$ 6,6 bilhões (R$ 35,1 bilhões) a investidores, for confirmada, a empresa se tornará a startup mais valiosa do mundo, superando a SpaceX de Elon Musk, avaliada em cerca de US$ 400 bilhões (R$ 2,12 trilhões), segundo a Bloomberg. 

Entre o grupo de investidores que adquiriram ações está a gigante japonesa SoftBank, informaram o Financial Times e a Bloomberg, citando pessoas próximas às transações. 

Contactada pela AFP, a filial francesa da OpenAI não comentou a informação, e sua sede nos EUA ainda não respondeu. 

A empresa, na vanguarda da IA generativa, ganhou destaque com seu principal produto, o ChatGPT, que se tornou uma marca registrada dos agentes conversacionais. 

Essa ferramenta democratizou o uso da IA e atraiu investimentos significativos.

lem-tgb/ak/an/pb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Depardieu denuncia reportagem de televisão francesa que acelerou sua queda

Haiti registrou mais de 16.000 mortes por violência desde 2022, afirma ONU

Cocaína, álcool e água quente de banheira: laudo indica causa da morte de PM e empresária em SC

Flotilha de ajuda a Gaza é interceptada por Israel; chancelaria diz que ativistas estão bem e serão deportados

Eleição de uma mulher para liderar a ONU favorece credibilidade, diz presidente da Assembleia Geral

Fragilidade dos cuidados de saúde nas Américas coloca vidas e economias em risco, diz relatório

Guterres lembra luta pacifista de Gandhi em Dia Internacional da Não Violência

Caso Metanol: DJ se desculpa após lista falsa de locais suspeitos viralizar

Gripe aviária: Argentina se autodeclara livre da doença à OMSA

Fortuna de Elon Musk chega brevemente a US$ 500 bilhões, diz Forbes

Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester