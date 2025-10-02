Topo

Occidental reduz dívida com venda da unidade de produtos químicos para Berkshire por US$9,7 bi

02/10/2025 10h18

(Reuters) - A Occidental Petroleum venderá seu segmento químico OxyChem para a Berkshire Hathaway de Warren Buffett por US$9,7 bilhões, disse a empresa nesta quinta-feira, marcando seu maior desinvestimento até agora para reduzir a dívida.

Se o negócio for fechado, também será o maior para a Berkshire desde a compra da empresa de seguros Alleghany Corporation, por US$11,6 bilhões, em 2022, e expandirá seu portfólio de produtos químicos para além da Lubrizol.

A Berkshire é a maior acionista da Occidental e começou a adquirir participação na produtora de petróleo e gás dos EUA em fevereiro de 2022, na época em que a Rússia invadiu a Ucrânia.

O desinvestimento destaca os laços estreitos entre os dois. Em uma reunião com Buffett em 2019, a presidente-executiva da Occidental, Vicki Hollub, garantiu um investimento de US$10 bilhões que lhe permitiu fazer uma oferta pela produtora de petróleo Anadarko Petroleum, superando a rival Chevron para garantir alguns dos campos de petróleo de xisto mais ricos do Texas.

Mas a compra da Anadarko por US$55 bilhões deixou a Occidental sobrecarregada de dívidas. O ônus se agravou depois que a empresa fechou um acordo de US$12 bilhões para comprar a CrownRock, uma produtora privada de petróleo de xisto dos EUA, no ano passado.

Para reduzir seu enorme endividamento, que ficou em US$23,34 bilhões no final de junho, a Occidental vem se desfazendo constantemente de ativos nos últimos anos.

A empresa disse na quinta-feira que usaria US$6,5 bilhões dos recursos para reduzir a dívida, colocando o total da dívida principal abaixo da meta de US$15 bilhões estabelecida após o acordo com a CrownRock.

(Reportagem de Pooja Menon, em Bengaluru, e Sheila Dang, em Houston)

