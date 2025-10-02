O que havia dentro da cápsula do tempo de 1822 achada em museu na Alemanha

Durante obras de renovação no Museu Acadêmico de Arte de Bonn, na Alemanha, arqueólogos fizeram uma descoberta histórica: uma pedra fundamental com quase 200 anos, que funcionou como uma verdadeira cápsula do tempo.

O que aconteceu

Dentro da estrutura, datada de 1822, havia uma placa de chumbo com inscrições detalhadas. O texto revelava nomes de políticos, cientistas e responsáveis pela construção do prédio original de Anatomia, inaugurado em 1825. Entre os citados estavam o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm III, o chanceler Carl Fürst Hardenberg, o ministro da Cultura Altenstein, além de professores e autoridades locais.

A placa foi encontrada em setembro, durante escavação para instalação de tubulações no novo acesso da rotunda do museu. Os engenheiros suspeitaram de algo incomum ao notar um arco na alvenaria. Quando a pedra foi aberta em um ateliê de restauração, veio a surpresa.

Encontrar uma pedra fundamental é um acontecimento extraordinário, mesmo para arqueólogos experientes. As enormes dimensões e o material já chamaram a atenção. Mas o que mais surpreendeu foi o conteúdo. Esperávamos moedas ou jornais da época. Em vez disso, havia uma placa de chumbo, com informações detalhadas e belamente inscritas Joanna Chanko, consultora científica do LVR, ao portal da Universidade de Bonn

A pedra fundamental histórica, ainda no meio do canteiro de obras, foi devolvida ao seu antigo local após análise científica Imagem: LVR-Landesmuseum Bonn Foto: Jürgen Vogel

Cápsula do tempo

Descoberta é um mergulho no passado, diz Michael Neuß, diretor técnico do BLB NRW. "Essa descoberta é como uma cápsula do tempo, pois nos oferece um raro olhar sobre as pessoas envolvidas na construção original do edifício", destacou.

Após a documentação, a pedra foi recolocada no mesmo local, em posição um pouco mais funda. Assim, segue exercendo a mesma função simbólica de dois séculos atrás: guardar a memória do início da instituição.

O prédio, que hoje abriga o Museu Acadêmico de Arte, já foi sede do Instituto de Anatomia por mais de 50 anos. Em 1885, passou a ser ocupado pelo Instituto de Arqueologia Clássica. Atualmente, sua coleção de antiguidades reúne mais de 30 mil peças e é considerada uma das mais antigas da Alemanha.

Ainda claramente legível após cerca de 200 anos Imagem: LVR-Landesmuseum Bonn; Jurgen Vogel

É um achado arqueológico incomum, que simbolicamente aponta para a longa e vibrante história da nossa instituição. A pedra nos lembra das sólidas bases sobre as quais nossa instituição foi construída e que nos permitiram nos tornar hoje uma Universidade de Excelência reconhecida mundialmente Michael Hoch professor e reitor da Universidade de Bonn.

Legado científico de dois séculos. O museu também carrega os nomes de grandes estudiosos do século XIX que projetaram sua relevância internacional, como Friedrich Gottlieb Welcker, Otto Jahn e Reinhard Kekulé von Stradonitz. Mais tarde, pesquisadores como Georg Loeschcke, Franz Winter, Richard Delbrueck, Ernst Langlotz e Nikolaus Himmelmann consolidaram o espaço como centro de referência em arqueologia e história da arte.