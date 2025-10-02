Topo

Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 72

02/10/2025 01h19

O número de mortes provocadas pelo terremoto que afetou a região central das Filipinas no início da semana subiu para 72, informaram as equipes de emergência nesta quinta-feira, enquanto as autoridades concentram as atenções nas centenas de feridos e milhares de pessoas que perderam suas casas.

Bombeiros e equipes de resgate retiraram na noite de quarta-feira os corpos de uma mulher e seu filho dos escombros de um hotel que desabou na cidade de Bogo, perto do epicentro do terremoto de 6,9 graus de magnitude registrado na terça-feira.

O corpo de outra mulher foi recuperado no mesmo local no início da manhã.

O governo informou que 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20.000 fugiram de suas casas. 

Quase residências sofreram danos ao norte da ilha de Cebu, onde muitas pessoas dormiram nas ruas devido às centenas de tremores secundários registrados.

A governadora da província de Cebu, Pamela Baricuatro, pediu ajuda para as milhares de pessoas que precisam de água potável, alimentos, roupas e moradia temporária, além de voluntários para organizar e distribuir a ajuda.

"Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para se recuperar (...). Precisam da nossa ajuda, orações e apoio", publicou a governadora no Facebook.

O presidente Ferdinand Marcos viajou para Cebu nesta quinta-feira para inspecionar os danos e coordenar a assistência.

As operações de busca e resgate pareciam estar chegando ao fim nesta quinta-feira em Bogo.

"Todos os que foram relatados como desaparecidos foram encontrados", disse à AFP o bombeiro Liewellyn Lee Quino. 

Os terremotos são frequentes nas Filipinas, país localizado no 'Círculo de Fogo do Pacífico', uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão até o Sudeste Asiático e atravessa a bacia do oceano.

