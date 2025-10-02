Nikkei interrompe sequência de quatro dias de quedas com impulso de ações relacionadas a chips

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei fechou em alta nesta quinta-feira, interrompendo quatro sessões consecutivas de perdas, com as ações relacionadas a chips acompanhando o avanço de seus pares norte-americanos.

O Nikkei subiu 0,87%, para 44.936,73, depois de cair 2,6% nas últimas quatro sessões.

A fabricante de equipamentos para produção de chips Tokyo Electron saltou 7,88% depois que o índice de semicondutores da Filadélfia, nos Estados Unidos, registrou máxima recorde na véspera.

As ações da fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest subiram 2,52% e as da investidora em tecnologia de inteligência artificial SoftBank Group avançaram 5,78%.

"Os investidores que apostaram nas ações de tecnologia dos EUA compraram ações de tecnologia japonesa hoje", disse Shigetoshi Kamada, gerente geral do departamento de pesquisa da Tachibana Securities.

O Nikkei, que é amplamente composto por ações relacionadas a semicondutores, atingiu um pico recorde no mês passado, ajudado por avanços no segmento. O índice subiu 12,6% até agora neste ano, caminhando para o terceiro ganho anual consecutivo.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,61%, a 27.287 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,70%, a 3.549 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,52%, a 26.378 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice Straits Times valorizou-se 1,63%, a 4.393 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 1,13%, a 8.945 pontos.

(Reportagem de Junko Fujita)