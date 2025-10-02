Informações de Israel sobre flotilha não são confiáveis, diz Glauber

O deputado federal Glauber Braga (Psol) afirma que as informações divulgadas por Israel sobre a segurança dos brasileiros detidos na flotilha humanitária não são confiáveis, durante o UOL News, do Canal UOL.

O parlamentar reforça a preocupação com o paradeiro de ativistas como Luizianne Lins, Mariana Conti e outros brasileiros, após a interceptação da embarcação em águas internacionais por forças israelenses, episódio que gerou críticas e pedidos de transparência.

A última informação é que foi gravada por ela e pelos demais ativistas, até porque as informações dadas publicamente pelo Estado de Israel não podem ser consideradas confiáveis. Eles foram para um canal público dizer que os ativistas estão em segurança, mas nós não podemos confiar nisso, até porque todas as informações que eles já deram no passado, inclusive sobre o que está acontecendo em Gaza, o genocídio contra o povo palestino, nos leva a ter muita desconfiança.

Glauber Braga

Nesse exato momento tem um grupo de parlamentares que estão reunidos com o ministro das relações exteriores e a nossa solicitação, a nossa reivindicação é de que de imediato todos os contatos sejam realizados para garantir, sim, a segurança tanto da deputada Luziene, quanto do ativista Tiago, quanto da vereadora Mari Contes, que está lá também, vereadora do município de Campinas, o companheiro Nico e todos aqueles e aquelas que estavam nas embarcações e que foram sequestrados pelo Estado de Israel, que sejam mantidos em segurança.

Glauber Braga

Braga também defende que a ação israelense viola normas internacionais e classifica a apreensão dos ativistas como sequestro, argumentando que a flotilha estava em águas internacionais no momento da interceptação.

A denúncia pública sobre o que está acontecendo e sobre esse sequestro, por que a gente designa sequestro, Fabíola? Porque eles estavam em águas internacionais. Israel não tinha legitimidade inclusive internacional para fazer com que eles estivessem nesse momento em seu poder. Então essa denúncia é fundamental e a gente espera que o governo brasileiro, além da manifestação já fez, utilize todos os mecanismos que estão à sua disposição para que esses brasileiros e aqueles também que são de outros países e que estão com eles nessa empreitada de ajuda humanitária sejam devidamente reconhecidos e mantidos em segurança.

Glauber Braga

O Trump não parece muito incomodado com o shutdown em relação ao governo. Na verdade, ele tem conseguido usar essa paralisia para tomar algumas medidas que ele já pretendia tomar, como cortes de funcionários do governo. O Trump inclusive chegou a criar um departamento que lá no começo do governo foi dirigido pelo bilionário Elon Musk para justamente cortar funcionários, e agora ele conseguiu. A justificativa é perfeita, veja, não há salário a ser pago para os funcionários e não posso cortá-los e ele está fazendo exatamente isso, está cortando, prometendo aos funcionários, por exemplo, do departamento de trabalho, até pediu para que eles levassem para casa os notebooks para poderem ser notificados de sua demissão durante o shutdown.

Mariana Sanches

A consciência é como o apêndice. A pessoa só se preocupa quando começa a doer. O Hugo Mota, ele pisava no interesse público, distraído, quando presidiu a aprovação da PEC da pilantragem, da do requerimento de urgência para anistia e só depois de ter sido tostada em asfalto quente a consciência do chefe da câmara se deu conta de que a isenção do imposto de renda aguardava na fila há seis meses.

Josias de Souza

