Topo

Notícias

Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

São Paulo, 02

02/10/2025 17h06

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 2, que Instagram, TikTok, X e YouTube identifiquem os usuários responsáveis por publicações com ameaças ao também ministro Flávio Dino.

Por decisão de Moraes, a investigação da Polícia Federal vai tramitar vinculada ao inquérito das milícias digitais, conduzido pelo ministro, mas em uma petição autônoma, também sob a relatoria dele.

Em sua decisão, Moraes afirma que, "do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação".

Foi o próprio Flávio Dino quem solicitou a abertura da investigação. Em ofício à Polícia Federal, o ministro relatou que "graves ameaças contra a sua vida e integridade física" foram espalhadas na internet depois que ele votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia 9, no processo da trama golpista.

Ao denunciar as publicações, Dino considerou que parece ter ocorrido uma "ação concertada com caráter de incitação". Isso porque diferentes postagens faziam alusão aos protestos violentos no Nepal, em que políticos e autoridades foram agredidos.

Os crimes sob investigação da Polícia Federal são ameaça, coação no curso do processo, incitação ao crime, crime contra o Estado e a ordem pública e crimes contra a honra.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Haddad defendeu estabilidade com regras de desempenho no serviço público

Fenabrave: vendas de tratores sobem 13,4% em agosto ante agosto de 2024

Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

Vanderson é cortado da Seleção por lesão e Vitinho, do Botafogo, é convocado

Roma perde em casa para Lille (1-0) na 2ª rodada da Liga Europa

Egito trabalha para convencer Hamas a aceitar plano de Trump, diz ministro

Flotilha de Gaza: 12 brasileiros detidos e 2 incomunicáveis, diz delegação

Roupas inteligentes, que não amassam ou mancham, ganham terreno

Número de intoxicados por metanol sobe para 11; há 48 casos em investigação

Entenda o escândalo dos protetores solares na Austrália