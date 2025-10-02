Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 48 horas para a Meta, o YouTube, o X e o TikTok informarem os dados dos responsáveis pelos perfis que postaram ameaças ao ministro Flávio Dino e ao delegado Fabio Shor, da PF (Polícia Federal).

O que aconteceu

A decisão atendeu a um pedido da PF. A corporação pediu providências ao Supremo após receber um ofício de Dino relatando cerca de 50 postagens com ameaças que recebeu de perfis em diferentes redes sociais após apresentar seu voto na ação penal pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado.

Caso ficou a cargo de Moraes por ter ligação com o inquérito sobre milícias digitais. O ministro está à frente de uma investigação sobre grupos radicais que atuam nas redes sociais propagando fake news e ameaçando autoridades.

Postagens também tinham ameaças a delegado. Shor conduziu as investigações que levaram à condenação de Bolsonaro. Como revelou o UOL no ano passado, o delegado já vinha relatando ameaças desde que concluiu o inquérito da trama golpista e já havia sido alvo de um grupo que articulou um ataque sistemático a ele nas redes sociais.

Foi o próprio Flávio Dino quem solicitou a abertura da investigação. Em ofício à PF, o ministro relatou que "graves ameaças contra a sua vida e integridade física" foram espalhadas na internet depois que ele votou para condenar Bolsonaro, no dia 9 de setembro. Os usuários defenderam "guilhotina", "bala", "moer na madeira", "queimar em público" e "explodir" a casa dele e de Shor. Ao analisar as publicações, Dino considerou que parece ter ocorrido uma "ação concertada com caráter de incitação".