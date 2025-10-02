Monitor gamer da Samsung com 24 polegadas está por menos de R$ 565

Quem é fã de jogos no computador sabe da importância que um bom monitor tem na hora de elevar a experiência da atividade. E um dos monitores que tem feito sucesso nesse universo é o Samsung T350 de 24 polegadas.

O modelo soma mais de 9.000 avaliações e teve mil compras no mês passado. O aparelho tem modo jogo para uma imagem mais nítida e promete cenas com cores mais vivas durante os jogos. Confira a seguir as especificações do produto e o que diz quem comprou:

O que diz a Samsung sobre o monitor?

Tela LED Full HD que proporciona visão expansiva, com três lados sem borda;

24 polegadas;

Taxa de atualização de 75 Hz, que promete oferecer cenas mais fluidas;

Modo Jogo para imagens mais nítidas e definidas;

Portas HDMI (1) e D-sub (VGA) (1).

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a nota média de 4,8 (de um total de cinco). A maioria das avaliações positivas elogia o custo-benefício do aparelho. Confira:

Gostei muito deste monitor! Para meu uso principal está atendendo muito bem. (...) Considero uma desvantagem ter apenas uma entrada HDMI e não contar com DisplayPort (...). No geral, recomendo para quem busca um monitor de boa qualidade de imagem, bordas finas e ótimo custo-benefício para produtividade e uso cotidiano. Clediomar Santos

Bom monitor! Simples e funcional. Full hd com boa atualização. Faltou uma entrada USB. Paulo Lopes

Este monitor é perfeito para o uso comum, ele é maior do que eu esperava, além de ter uma qualidade invejável (...). Tem o melhor custo-benefício atualmente e vale lembrar que a Samsung é referencia em construção de telas! Yan Ferreira

Qualidade de imagem excelente e ótimo custo-benefício. Jamille Campodonio

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que o monitor veio com defeito e que o suporte dele é ruim. Confira:

Monitor muito bom porém veio com um pixel morto. Thiago Barata

Ótimo monitor, porém apareceram dois dead pixels, não é o fim do mundo, mas infelizmente aconteceu. Marcos Antônio

(...) O suporte que vem junto ao monitor é muito ruim, o monitor fica inclinado para baixo e não permite a rotação do mesmo, péssimo para quem vai utilizar como segunda tela no trabalho ou escrever códigos. (...) Gustavo Aires

