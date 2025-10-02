Topo

Notícias

Monitor gamer da Samsung com 24 polegadas está por menos de R$ 565

Monitor Gamer Samsung T350 24 polegadas - Reprodução / Amazon
Monitor Gamer Samsung T350 24 polegadas Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

02/10/2025 05h30

Quem é fã de jogos no computador sabe da importância que um bom monitor tem na hora de elevar a experiência da atividade. E um dos monitores que tem feito sucesso nesse universo é o Samsung T350 de 24 polegadas.

O modelo soma mais de 9.000 avaliações e teve mil compras no mês passado. O aparelho tem modo jogo para uma imagem mais nítida e promete cenas com cores mais vivas durante os jogos. Confira a seguir as especificações do produto e o que diz quem comprou:

O que diz a Samsung sobre o monitor?

Tela LED Full HD que proporciona visão expansiva, com três lados sem borda;

24 polegadas;

Taxa de atualização de 75 Hz, que promete oferecer cenas mais fluidas;

Modo Jogo para imagens mais nítidas e definidas;

Portas HDMI (1) e D-sub (VGA) (1).

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a nota média de 4,8 (de um total de cinco). A maioria das avaliações positivas elogia o custo-benefício do aparelho. Confira:

Gostei muito deste monitor! Para meu uso principal está atendendo muito bem. (...) Considero uma desvantagem ter apenas uma entrada HDMI e não contar com DisplayPort (...). No geral, recomendo para quem busca um monitor de boa qualidade de imagem, bordas finas e ótimo custo-benefício para produtividade e uso cotidiano. Clediomar Santos

Bom monitor! Simples e funcional. Full hd com boa atualização. Faltou uma entrada USB. Paulo Lopes

Este monitor é perfeito para o uso comum, ele é maior do que eu esperava, além de ter uma qualidade invejável (...). Tem o melhor custo-benefício atualmente e vale lembrar que a Samsung é referencia em construção de telas! Yan Ferreira

Qualidade de imagem excelente e ótimo custo-benefício. Jamille Campodonio

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que o monitor veio com defeito e que o suporte dele é ruim. Confira:

Monitor muito bom porém veio com um pixel morto. Thiago Barata

Ótimo monitor, porém apareceram dois dead pixels, não é o fim do mundo, mas infelizmente aconteceu. Marcos Antônio

(...) O suporte que vem junto ao monitor é muito ruim, o monitor fica inclinado para baixo e não permite a rotação do mesmo, péssimo para quem vai utilizar como segunda tela no trabalho ou escrever códigos. (...) Gustavo Aires

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Sem sinais de vida de 59 pessoas presas sob os escombros de escola que desabou na Indonésia

Câmara aprova isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000 por mês

Licença de Zambelli, presa na Itália, acaba hoje; o que acontece na Câmara

Fisiculturista morto pela esposa em SC era vigiado por buracos na parede

Após bronca, juíza prorroga prazo para defesa de empresário que matou gari

Sem generais gordos e barba: as regras do governo Trump para Forças Armadas

Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 72

Equador: empresa de bananas da família de Noboa reduz dívida tributária em 96%

Brasileiro: Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança

'Vitória da justiça tributária', diz Lula sobre aprovação de isenção do IR

18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000