Como é a demência por corpos de Lewy, doença de Milton Nascimento?

O cantor Milton Nascimento, 82, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) após apresentar um declínio cognitivo acentuado, percebido pelo filho, Augusto Nascimento.

O que é a DCL?

Demências, de um modo geral, são caracterizadas pelo declínio da função cerebral, muitas vezes provocado pela presença anormal de proteínas. No caso da demência por corpos de Lewy, a proteína que se acumula é a alfa-sinucleína. Dependendo da substância envolvida, o quadro terá sintomas e apresentação clínica diferentes, indicando qual é o diagnóstico do paciente.

Conforme a literatura médica, há diferentes tipos de demência. Segundo Paulo Bertolucci, neurologista, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e membro da ABN (Academia Brasileira de Neurologia), as mais comuns são: Alzheimer, demência vascular, a combinação entre Alzheimer e vascular, demência por corpos de Lewy, e a frontotemporal, diagnóstico do ator norte-americano Bruce Willis.

A demência por corpos de Lewy costuma ter início tardio, entre 65 e 70 anos, e seu avanço é lento. Embora haja semelhanças com os outros tipos, a demência por corpos de Lewy apresenta sintomas que podem ser bastante indicativos. O paciente pode apresentar:

Flutuações da capacidade funcional: a degeneração é marcada por oscilações no desempenho do dia a dia. Em um momento, o indivíduo aparentemente está bem, mas minutos ou horas depois apresenta estado de confusão mental, mostra-se sonolento ou incapaz de realizar atividades que fez pouco tempo antes, por exemplo. Algum tempo depois, a pessoa retoma a capacidade de realizar aquela atividade. Essas flutuações são amplas e em um curto período, o que a difere do Alzheimer;

a degeneração é marcada por oscilações no desempenho do dia a dia. Em um momento, o indivíduo aparentemente está bem, mas minutos ou horas depois apresenta estado de confusão mental, mostra-se sonolento ou incapaz de realizar atividades que fez pouco tempo antes, por exemplo. Algum tempo depois, a pessoa retoma a capacidade de realizar aquela atividade. Essas flutuações são amplas e em um curto período, o que a difere do Alzheimer; Parkinsonismo atípico: pode haver sinais de rigidez, lentidão e dificuldade para caminhar. Em alguns casos, os tremores também podem aparecer, de forma bilateral, mas tendem a ser mais discretos do que em quadros de Parkinson;

pode haver sinais de rigidez, lentidão e dificuldade para caminhar. Em alguns casos, os tremores também podem aparecer, de forma bilateral, mas tendem a ser mais discretos do que em quadros de Parkinson; Alucinações visuais precoces e frequentes: a pessoa começa a ver coisas ou pessoas que não existem, além de ter dificuldade de analisar imagens complexas, confundindo ou não reparando em detalhes. No Alzheimer, as alucinações também acontecem, mas de maneira tardia;

a pessoa começa a ver coisas ou pessoas que não existem, além de ter dificuldade de analisar imagens complexas, confundindo ou não reparando em detalhes. No Alzheimer, as alucinações também acontecem, mas de maneira tardia; Distúrbio comportamental do sono REM (sigla em inglês para rapid eye movements): Na fase do sono conhecida como REM, acontece a paralisia muscular, um mecanismo para evitar que a pessoa represente fisicamente seus sonhos enquanto dorme, ou seja, tente "encenar" aquilo que está sonhando, como correr, por exemplo. Neste distúrbio, a paralisia muscular é comprometida, e a pessoa pode realizar algumas dessas ações físicas, aumentando seu risco de queda. Segundo Bertolucci, quando presente, o distúrbio costuma ocorrer antes do diagnóstico da demência propriamente dita.

Diferentemente do Alzheimer, a demência por corpos de Lewy não é detectada em um exame de imagem. O diagnóstico é clínico, feito com base no histórico e na combinação de sintomas. "Para ter um diagnóstico, o paciente deve apresentar a demência [vista como o declínio cognitivo] mais dois dos sintomas característicos", explica Bertolucci.

Assim como os outros tipos de demência, não existe cura. "A estabilização [da doença] não existe, existe tratamento sintomático", explica. Para melhorar a qualidade de vida do paciente, podem ser inseridos na rotina atividade física, fisioterapia e terapia ocupacional.

Quais são os fatores de risco?

De acordo com Bertolucci, existem cenários em que há maior risco de desenvolver demências. Chamados de fatores de risco, eles "agridem" o cérebro, fazendo com que a pessoa perca neurônios ao longo do tempo, facilitando o aparecimento ou a progressão da doença. São eles:

Condições crônicas, como hipertensão e diabetes, não controladas;

Obesidade;

Sedentarismo;

Alimentação pobre em nutrientes saudáveis;

Histórico familiar. No caso da demência por corpos de Lewy, no entanto, a genética é menos importante do que nos outros tipos;

Isolamento social;

Falta de atividades intelectuais, que estimulem o cérebro;

Envelhecimento.

É possível prevenir?

A prevenção engloba diferentes hábitos, que devem ser seguidos ao longo da vida. Evitar o tabaco e o álcool e manter uma dieta equilibrada, priorizando alimentos saudáveis, por exemplo, são atitudes que podem auxiliar.

Exercícios físicos também têm um papel fundamental na prevenção. Segundo um estudo feito na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a musculação é capaz de alterar a anatomia cerebral e melhorar o desempenho da memória. Conforme os especialistas, o treino de força é um forte aliado contra demências, mesmo para pessoas que já apresentam risco elevado de desenvolvê-las.

Manter-se ativo, especialmente em atividades em que há novos aprendizados. "A atividade intelectual acumula conexões e sinapses no cérebro —este acúmulo é visto como uma reserva cerebral", explica Bertolucci. Com o avanço da idade ou caso haja uma lesão neurológica, o cérebro vai gastando aos poucos sua reserva. Quanto maior ela for, menor o risco de desenvolver um quadro de demência.

Ter bons relacionamentos sociais é essencial. Uma revisão de estudos indica que sentir-se solitário na velhice aumenta em 31% o risco de desenvolver demências e eleva em 15% a probabilidade de comprometimento das funções cognitivas.

Não há garantias de que uma pessoa não vai desenvolver demência. Manter bons bons hábitos e o controle dos riscos pode não impedir o aparecimento da doença. "Porém, provavelmente vai empurrar a demência mais para frente", afirma Bertolucci.