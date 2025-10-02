Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) diz que vai processar os advogados do Jockey Club de São Paulo por racismo: num documento protocolado na Justiça, conforme revelou o UOL, o clube se refere ao político como "antropoide desvairado".

Antropoide, segundo o dicionário, se refere a animais como gorilas e orangotangos.

A expressão está na página 18 do pedido de recuperação judicial do Jockey Club, assinado pelos advogados Hoanes Koutoudjian, João Boyadjian, Vicente Paolillo e José Mauro Marques.

"Como homem negro que lutou a vida toda contra a discriminação, e que na função de presidente da Câmara Municipal de São Paulo cassou um vereador por racismo pela primeira vez na história, jamais me calarei diante de tamanho crime e absurdo", afirmou.

O político também informou que vai acionar os advogados criminalmente e levar o caso à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O UOL procurou o Jockey Club, mas não teve retorno até esta publicação. O espaço está aberto a manifestações.