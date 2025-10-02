Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô voltam à normalidade após queda de luz

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo voltaram a operar em velocidade normal após problemas de energia pela manhã.

O que aconteceu

Falta de energia afetou o funcionamento de toda a linha Azul, da estação Jabaquara à Tucuruvi. O problema começou às 7h50 e começou a ser normalizado às 8h30, segundo o Metrô de São Paulo.

Por causa do problema na linha Azul, a movimentação da linha 3-Vermelha também foi afetada. As duas linhas se conectam na estação Sé, de grande movimentação em horário de pico.

Problema foi causado por uma falha de alimentação elétrica em uma subestação na região da estação Portuguesa-Tietê, informou o Metrô. Em nota, a companhia disse que os problemas foram causados por uma ocorrência externa. A subestação é de administração da Enel.