'Amenizou linhas de expressão': testamos preenchedor facial Avon Renew AH+

A pele de quem tem 35 anos ou mais exige alguns cuidados extras e, por isso, passei a usar um preenchedor facial após uma visita à dermatologista. A minha principal queixa à profissional foi sobre o aparecimento de linhas de expressão, principalmente na região do bigode chinês.

Por não querer fazer botox, pelo menos por enquanto, a indicação foi usar um produto para preencher as linhas ajudando a retardar o aparecimento das rugas. O indicado por ela foi o Renew AH+, da Avon. Estou usando o produto há cerca de quatro meses, e conto a seguir um pouco da minha experiência.

O que gostei

Entrega uma boa hidratação para a pele. Isso por ter ácido hialurônico em sua fórmula. Após uma semana de uso - pela manhã e à noite - já foi possível sentir a diferença no rosto.

Menos linhas de expressão. Com o uso diário, minha pele ficou visivelmente mais macia, viçosa e com um brilho natural. Notei que o uso contínuo também amenizou as minhas linhas de expressão, principalmente na área do bigode chinês. A sensação é de uma pele bem cuidada.

Uma pequena quantidade é suficiente para o rosto e pescoço Imagem: Arquivo Pessoal

Textura desse preenchedor facial é leve, não oleosa e é bem fácil de espalhar pelo rosto e pescoço. A absorção é rápida, não sendo necessário esperar alguns minutos para secar.

Rendimento. Basta um "pump" do produto na palma da mão para espalhar por todo o rosto e pescoço. A embalagem de 30 gramas rendeu em torno de três meses para mim, usando o produto duas vezes ao dia.

Sem cheiro. O preenchedor não possui cheiro, o que considero um ponto positivo, já que sou alérgica a alguns perfumes.

Valor. Considero o preço desse preenchedor justo, uma vez que outros produtos com a mesma função custam um pouco mais caro.

Ponto de atenção

Linhas profundas e rugas. No meu caso, as linhas de expressão são finas e estou gostando dos resultados, mas acredito que em casos de linhas mais profundas e rugas, o resultado não seja tão eficiente.

O que mudou para mim?

Incluir esse preenchedor facial na minha rotina de cuidados com a pele tem ajudado a manter a hidratação do rosto e amenizado as linhas de expressão, deixando a minha pele com aspecto mais saudável.

Além disso, a redução das linhas ajuda a manter a pele mais jovem e longe de alguns procedimentos estéticos.

Para quem eu indico o produto

Indico o Renew AH+ para quem tem mais de 30 anos, quer manter a pele viçosa e amenizar as linhas de expressão. Segundo a marca, o preenchedor facial é indicado para todos os tipos de pele, mas eu aconselho consultar um dermatologista para fazer a avaliação.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.