Topo

Notícias

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

02/10/2025 21h04

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

  • 13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada
  • 1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

SP: laudo de bebidas com suspeita de metanol não tem mais prazo para sair

Casa onde Hungria fez show é interditada; rapper está internado com suspeita de intoxicação

Moraes solicita à PGR manifestação sobre pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro

Celso Sabino diz que União não vai separá-lo do povo e declara apoio a Lula

EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30

Quanto tempo pode durar a febre dos investimentos em IA?

Intoxicação por metanol: Padilha anuncia compra emergencial de etanol

Ex-deputado estadual é preso no Rio suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Brasileiros seguem incomunicáveis após serem detidos por Israel