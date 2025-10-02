Topo

Notícias

Mais de 5 mil amputados e 42 mil feridos com sequelas graves em Gaza, alerta a OMS

02/10/2025 15h32

Cerca de 42 mil pessoas na Faixa de Gaza, um quarto delas crianças, sofrem "lesões incapacitantes" em consequência do conflito em curso e precisarão de atendimento médico por anos, anunciou nesta quinta-feira (2) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em um novo relatório, a organização afirma que um quarto dos 167.376 feridos registrados desde outubro de 2023 apresenta traumatismos permanentes. Entre eles, mais de 5 mil sofreram amputações.

Outras lesões graves registradas desde o início da guerra em Gaza incluem mais de 22 mil danos em membros, mais de 2 mil lesões na medula espinhal, cerca de 1.300 traumatismos cranianos e mais de 3.300 queimaduras graves.

"Essas lesões geram uma necessidade massiva de cirurgias especializadas e de reabilitação, mas também alteram profundamente a vida dos pacientes e de suas famílias", detalha a OMS, acrescentando que "um em cada quatro desses feridos é uma criança".

O sistema de saúde de Gaza não consegue lidar com a magnitude da crise. Apenas 14 dos 36 hospitais seguem funcionando parcialmente e menos de um terço dos serviços de reabilitação que existiam antes da guerra continuam ativos.

O pessoal especializado também foi dizimado.

"Gaza contava com cerca de 1.300 fisioterapeutas e 400 terapeutas ocupacionais antes da guerra. Mas muitos foram deslocados e ao menos 42 morreram", assinalou a OMS, que alerta que "hoje restam apenas oito protesistas para responder a um número considerável de amputações".

nl-ag/apo/mm/mab/mb/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bar onde mulher teria perdido a visão por metanol pede reabertura em SP

Afinal, os peixes sentem sede e bebem água? A ciência responde

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

Como seria o "muro antidrones" discutido por europeus contra a Rússia?

Visto americano tem novas regras sobre entrevista

Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

Venezuela detecta cinco aviões de combate perto da costa em "provocação"

Polícia Civil de SP emite 1,5 mil alertas para celulares rastreados com queixa de roubo

Mais de 5 mil amputados e 42 mil feridos com sequelas graves em Gaza, alerta a OMS

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

Vladimir Putin diz que não é czar