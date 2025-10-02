Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense
Mais de 400 ativistas pró-palestinos a bordo de 41 barcos de uma flotilha de ajuda para a Faixa de Gaza foram detidos pelas forças navais israelenses, declarou nesta quinta-feira (2) um responsável israelense.
"Durante uma operação que durou cerca de 12 horas, o pessoal da Marinha israelense frustrou uma tentativa de incursão em grande escala por parte de centenas de pessoas a bordo de 41 embarcações, que haviam declarado sua intenção de violar o bloqueio marítimo legal na Faixa de Gaza", explicou o funcionário.
"No final da operação, mais de 400 participantes foram transferidos com total segurança para o porto de Ashdod, para que a polícia israelense assumisse a responsabilidade sobre eles", acrescentou.
