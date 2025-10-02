Topo

Notícias

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

02/10/2025 15h48

Mais de 400 ativistas pró-palestinos a bordo de 41 barcos de uma flotilha de ajuda para a Faixa de Gaza foram detidos pelas forças navais israelenses, declarou nesta quinta-feira (2) um responsável israelense.

"Durante uma operação que durou cerca de 12 horas, o pessoal da Marinha israelense frustrou uma tentativa de incursão em grande escala por parte de centenas de pessoas a bordo de 41 embarcações, que haviam declarado sua intenção de violar o bloqueio marítimo legal na Faixa de Gaza", explicou o funcionário.

"No final da operação, mais de 400 participantes foram transferidos com total segurança para o porto de Ashdod, para que a polícia israelense assumisse a responsabilidade sobre eles", acrescentou.

jd/vl/cm/jvb/mb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

O que havia dentro da cápsula do tempo de 1822 achada em museu na Alemanha

Bar onde mulher teria perdido a visão por metanol pede reabertura em SP

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna adulteração de bebidas crime hediondo

Putin adverte EUA sobre risco de escalada caso forneçam mísseis Tomahawk à Ucrânia

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

Afinal, os peixes sentem sede e bebem água? A ciência responde

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

Como seria o "muro antidrones" discutido por europeus contra a Rússia?

Visto americano tem novas regras sobre entrevista

Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

Venezuela detecta cinco aviões de combate perto da costa em "provocação"