Macron pede à Europa que 'aumente a pressão' sobre frota fantasma russa

02/10/2025 08h17

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira (2) que a Europa "aumente a pressão" contra a chamada frota fantasma russa, após Paris apreender um petroleiro que Moscou utilizaria para escapar das sanções ocidentais. 

A França apreendeu, no sábado, o Boracay, com bandeira do Benin, que também esteve ancorado em frente à costa da Dinamarca no mês passado durante os misteriosos voos de drones, que as autoridades atribuíram à Rússia. 

"É muito importante aumentar a pressão sobre essa frota fantasma, porque claramente reduzirá a capacidade [da Rússia para] financiar este esforço de guerra" na Ucrânia, disse Macron antes de uma cúpula europeia em Copenhague. 

O gabinete do promotor Stéphane Kellenberger iniciou uma investigação após receber um relatório da Marinha apontando "falta de justificativa sobre a nacionalidade do barco" e "recusa a obedecer".

Segundo o site especializado The Maritime Executive, o navio estaria envolvido nos misteriosos voos de drones que interromperam o tráfego aéreo na Dinamarca em setembro. 

A União Europeia (UE) já havia incluído esse petroleiro em sua lista de sanções.

