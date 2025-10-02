Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta quinta-feira, 2, que a COP30, que será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro, será a "COP da verdade". Citando os presidentes dos Estados Unidos e da França, Donald Trump e Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da China, Xi Jinping, o petista disse que quer saber se os líderes mundiais estão preocupados com os desafios climáticos.

"Não vai ser a COP do luxo, vai ser a COP da verdade. Nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a situação climática. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Para que a gente mantenha a nossa floresta em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia", declarou Lula em agenda na Ilha do Marajó.

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA), cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), estava paralisada desde 2011. Lula também acompanhou cerimônias de entregas relacionadas ao Ministério da Educação na Ilha do Marajó.