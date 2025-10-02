Topo

Notícias

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Brasília, 02

02/10/2025 14h35

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta quinta-feira, 2, que a COP30, que será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro, será a "COP da verdade". Citando os presidentes dos Estados Unidos e da França, Donald Trump e Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da China, Xi Jinping, o petista disse que quer saber se os líderes mundiais estão preocupados com os desafios climáticos.

"Não vai ser a COP do luxo, vai ser a COP da verdade. Nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a situação climática. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Para que a gente mantenha a nossa floresta em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia", declarou Lula em agenda na Ilha do Marajó.

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA), cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), estava paralisada desde 2011. Lula também acompanhou cerimônias de entregas relacionadas ao Ministério da Educação na Ilha do Marajó.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

Alemanha divulga lista de convocados para jogos das Eliminatórias europeias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "se atreveram a se aproximar" de suas costas (ministro da Defesa)

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos das Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

Demência por corpos de Lewy se caracteriza por declínio cognitivo em vários aspectos