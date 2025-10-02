Lula inaugura obras da COP e diz que gringos precisam conhecer carimbó

O presidente Lula repetiu nesta noite que a escolha de Belém para sediar a COP30 representa a valorização da Amazônia e do seu povo, superando preconceitos regionais e mostrando ao mundo a riqueza ambiental, cultural e social da região. A fala aconteceu durante a inauguração do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, uma das obras consideradas legado da COP30, a seis semanas da conferência climática que terá a capital paraense como sede.

O que aconteceu

Lula repetiu que a escolha de Belém não se trata de logística. Em discurso repleto de exemplos históricos e pessoais, Lula afirmou que a escolha da cidade amazônica se trata de mostrar ao mundo a diversidade cultural e ambiental da região. Lula lembrou desafios enfrentados em eventos anteriores, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro. "Aprendi a vencer preconceito e fizemos a Copa do Mundo. Lamentavelmente, apanhamos de 7 a 1 da Alemanha, mas a experiência mostrou que é possível superar críticas e entregar resultados", afirmou.

COP30 mostrará Amazônia e cultura do Pará ao mundo. O presidente ressaltou que a COP30 será uma oportunidade para o mundo conhecer a Amazônia e seu povo, incluindo indígenas, quilombolas, estudantes e trabalhadores locais. Ele destacou a culinária do Pará como um dos maiores patrimônios culturais do país e prometeu que os visitantes terão experiências autênticas, incluindo a possibilidade de conhecer os rios da região e dançar carimbó, ritmo tradicional do estado.

Eles precisam aprender o que é o carimbó. Eu, se a Janja quiser, a gente pode treinar um pouquinho. Eu, depois dos 80, tô sem limite pra rebolar

Lula

Lula também comentou sobre a infraestrutura para a conferência, garantindo hospedagem adequada, inclusive em navios adaptados para receber participantes. "Ninguém vai dormir aqui pior do que a gente dorme em nenhum lugar do mundo. Para compensar, vai ter o amor do povo do Pará nas ruas, mostrando quem somos", afirmou. Lula destacou o compromisso do governo em garantir a participação de países africanos e outras nações em desenvolvimento, assegurando alimentação, hospedagem e suporte durante o evento.

Helder Barbalho destaca legado da COP30. Antes da fala de Lula, o governador já tinha dito que a realização da COP30 em Belém é resultado de coragem política e de uma visão que colocou a Amazônia no centro do debate climático global. Barbalho destacou que as obras concluídas para o evento representam um legado permanente para a população paraense.

Nós não estamos querendo fazer obra para a COP. Nós nos aproveitamos da COP para trazer obra para Belém e trazer obra para o estado do Pará. Essas obras não são para os gringos, não são para os turistas, essas obras são para o povo do Pará, são para Belém, para melhorar a vida da nossa população.

Helder Barbalho

O governador enfatizou que a escolha de Belém superou resistências internacionais. "Houve preconceito contra a Amazônia, muitos não acreditavam que seríamos capazes de receber o maior evento climático do planeta", afirmou. Entre as principais intervenções, Barbalho citou os 13 quilômetros de canais de macrodrenagem que beneficiam 600 mil moradores, a inauguração da maior estação de tratamento de esgoto do estado, a pavimentação de mais de 600 ruas e a requalificação de espaços públicos como o Parque Linear da Doca e o Parque da Cidade. Ele destacou ainda os investimentos no aeroporto de Belém, a construção de terminais hidroviários e a criação do Museu das Amazônias.

Barbalho defendeu a legitimidade da Amazônia no debate climático global. O governador afirmou que, embora Belém não possua a infraestrutura luxuosa de cidades como Dubai, oferece a legitimidade dos povos da floresta para a construção de soluções climáticas eficazes. Segundo ele, a presença de representantes internacionais deve servir não para criticar, mas para definir ações concretas de financiamento para o clima e o desenvolvimento sustentável das comunidades amazônicas e de outras regiões florestais do mundo.

Que eles venham pra cá pra dizer o que eles querem fazer de fato, não com conversa fiada. O que eles vão fazer para financiar o clima e o desenvolvimento dos povos da Amazônia e da região de florestas do mundo?

Helder Barbalho

Como foi o dia

Ministro demissionário declara lealdade. O presidente Lula (PT) está no Pará para acompanhar os avanços dos preparativos para a COP30, acompanhado do ministro do Turismo, Celso Sabino, que pediu demissão na semana passada. Apesar disso, Sabino reiterou sua lealdade ao petista. "Nada, nem partido político, nem cargo ou ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo. Conte comigo para segurar na sua mão, presidente", declarou.

Sabino começou sua fala dizendo que Lula é o melhor presidente da história do Brasil. "Presidente, o seu governo vem fazendo uma grande revolução no turismo no Brasil", disse Sabino. "O seu governo é responsável pelo recorde de faturamento e pelo maior número de empresas criadas na atividade turística no Brasil".

O primeiro compromisso de Lula foi na ilha do Marajó. Primeiro, Lula fez entregas em Breves, no Marajó, onde disse que essa "não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade, em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática", como já tem feito em discursos pelo mundo.

Lula participou da entrega de estação de tratamento de esgoto. O presidente esteve na entrega da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Una, no bairro do Telégrafo, que atenderá dez bairros da capital paraense: Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina. A obra integra o conjunto de ações do governo do Pará para ampliar a cobertura de saneamento básico na cidade em preparação para a COP30.

Nova estação é a maior do estado. A estação tem mais de 23 mil m² de área construída, sendo a maior do estado, e custou R$ 134 milhões, com investimento dos governos federal e estadual e execução pela Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará). A operação plena do sistema vai garantir a remoção de mais de 90% da carga orgânica dos resíduos coletados, possibilitando o retorno seguro ao meio ambiente e contribuindo de forma efetiva para a despoluição da bacia hidrográfica do Una.

Belém ganhará pontos de informação turística em áreas estratégicas da COP30. O presidente Lula assinou hoje com o governador Helder Barbalho, o prefeito da cidade, Igor Normando, e o ministro Sabino o protocolo de intenções que viabiliza a instalação de PITs (Pontos de Informação Turística) para a COP30. O plano prevê a instalação em pontos estratégicos de Belém, incluindo áreas de grande fluxo de visitantes, como o aeroporto, a Estação das Docas, os arredores da Basílica de Nazaré, além das zonas Verde e Azul da COP30.

PITs vão reforçar turismo sustentável e atendimento bilíngue na COP30. O objetivo é oferecer atendimento bilíngue, informações sobre roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo, além de orientações sobre serviços essenciais — como saúde, segurança e transporte. Também estão previstas ações interativas, totens digitais, estandes temáticos e distribuição de materiais sustentáveis e informativos, reforçando a imagem de um Brasil comprometido com a biodiversidade e o turismo responsável.