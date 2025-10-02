Topo

Notícias

Lula vai ao Pará inspecionar COP com ministro demissionário

Helder, Sabino e Lula em evento pré-COP30, em Belém, no início do ano - Ricardo Stuckert / PR
Helder, Sabino e Lula em evento pré-COP30, em Belém, no início do ano Imagem: Ricardo Stuckert / PR
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/10/2025 05h30

O presidente Lula (PT) vai hoje ao Pará para acompanhar os avanços dos preparativos para a COP30, acompanhado do ministro do Turismo, Celso Sabino, que pediu demissão na semana passada.

O que aconteceu

O presidente vai acompanhar obras em Belém e na Ilha do Marajó. Com a cúpula internacional do clima marcada para novembro, a capital paraense se tornou um canteiro de construções, com mudanças na infraestrutura e problemas relacionados à oferta de hospedagem.

Primeiro, Lula faz entregas em Breves, no Marajó, e, à tarde, foca nas entregas da COP. Junto ao governador Helder Barbalho (MDB) e Sabino, ele visita a estação de tratamento de esgoto do Una, no Telégrafo. Em junho, o UOL mostrou que uma comunidade da região, à beira da baía do Guajará, tem protestadado contra parte desta obra. À noite, vai ao lançamento do Parque Linear da Nova Doca, também próximo à Estação das Docas, no centro turístico de Belém.

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional.

Como o UOL tem acompanhado, as obras têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

A SeCOP, secretaria especial para o evento, garante que haverá espaço para todos. Segundo o órgão, são mais de 53 mil leitos disponíveis, com acomodações garantidas para delegações.

Ministro demissionário?

Lula fará tudo acompanhado de Sabino. Paraense, o ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Na semana passada, ele entregou a carta de demissão, mas combinou de ficar até o fim desta viagem. Na ocasião, ele não jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", afirmou o ministro.

Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão durante conversas com o presidente de seu partido, Antônio Rueda. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Além da COP, Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com Helder, aliado de Lula.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Sem sinais de vida de 59 pessoas presas sob os escombros de escola que desabou na Indonésia

Câmara aprova isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000 por mês

Licença de Zambelli, presa na Itália, acaba hoje; o que acontece na Câmara

Fisiculturista morto pela esposa em SC era vigiado por buracos na parede

Após bronca, juíza prorroga prazo para defesa de empresário que matou gari

Sem generais gordos e barba: as regras do governo Trump para Forças Armadas

Número de mortes por terremoto nas Filipinas sobe para 72

Equador: empresa de bananas da família de Noboa reduz dívida tributária em 96%

Brasileiro: Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança

'Vitória da justiça tributária', diz Lula sobre aprovação de isenção do IR

18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000