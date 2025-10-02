Lula vai ao Pará inspecionar COP com ministro demissionário

O presidente Lula (PT) vai hoje ao Pará para acompanhar os avanços dos preparativos para a COP30, acompanhado do ministro do Turismo, Celso Sabino, que pediu demissão na semana passada.

O que aconteceu

O presidente vai acompanhar obras em Belém e na Ilha do Marajó. Com a cúpula internacional do clima marcada para novembro, a capital paraense se tornou um canteiro de construções, com mudanças na infraestrutura e problemas relacionados à oferta de hospedagem.

Primeiro, Lula faz entregas em Breves, no Marajó, e, à tarde, foca nas entregas da COP. Junto ao governador Helder Barbalho (MDB) e Sabino, ele visita a estação de tratamento de esgoto do Una, no Telégrafo. Em junho, o UOL mostrou que uma comunidade da região, à beira da baía do Guajará, tem protestadado contra parte desta obra. À noite, vai ao lançamento do Parque Linear da Nova Doca, também próximo à Estação das Docas, no centro turístico de Belém.

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional.

Como o UOL tem acompanhado, as obras têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

A SeCOP, secretaria especial para o evento, garante que haverá espaço para todos. Segundo o órgão, são mais de 53 mil leitos disponíveis, com acomodações garantidas para delegações.

Ministro demissionário?

Lula fará tudo acompanhado de Sabino. Paraense, o ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Na semana passada, ele entregou a carta de demissão, mas combinou de ficar até o fim desta viagem. Na ocasião, ele não jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", afirmou o ministro.

Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão durante conversas com o presidente de seu partido, Antônio Rueda. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Além da COP, Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com Helder, aliado de Lula.