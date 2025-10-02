'Belém não vai ser COP do luxo, vai ser da verdade', diz Lula no Pará

O presidente Lula (PT) voltou a defender a escolha de Belém como sede da COP30, marcada para novembro, em evento no Pará hoje.

O que aconteceu

"Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade", disse Lula. "Em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática", reafirmou o presidente, em evento na Ilha do Marajó (PA), como já tem feito em discursos pelo mundo.

Este argumento tem sido parte de uma tentativa de minimizar a cobrança de autoridades estrangeiras. "Para que a gente mantenha nossas florestas em pé, é preciso que eles [países desenvolvidos], que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia", afirmou.

Um dos entusiastas do evento no estado, Lula descartou mudança de local, mesmo com pressão estrangeira. "Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? Porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará."

As obras na cidade têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

A quase um mês do evento, Lula está no estado exatamente para acompanhar os preparativos. Nesta tarde, ele visita a estação de tratamento de esgoto do Una, no Telégrafo. Em junho, o UOL mostrou que uma comunidade da região, à beira da baía do Guajará, tem protestadado contra parte desta obra. À noite, vai ao lançamento do Parque Linear da Nova Doca, também próximo à Estação das Docas, no centro turístico de Belém.

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional. Ele está acompanhado do governador Helder Barbalho (MDB) e dos ministros Celso Sabino (Turismo) e Jader Filho (Cidades), paraenses.

Sabino pediu demissão na semana passada. O ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Ele não falou no evento de hoje.