Topo

Notícias

'Belém não vai ser COP do luxo, vai ser da verdade', diz Lula no Pará

O presidente Lula, em evento na Ilha do Marajó - Reprodução/YouTube/CanalGov
O presidente Lula, em evento na Ilha do Marajó Imagem: Reprodução/YouTube/CanalGov
do UOL

Do UOL, em Brasília

02/10/2025 14h12Atualizada em 02/10/2025 14h18

O presidente Lula (PT) voltou a defender a escolha de Belém como sede da COP30, marcada para novembro, em evento no Pará hoje.

O que aconteceu

"Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade", disse Lula. "Em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática", reafirmou o presidente, em evento na Ilha do Marajó (PA), como já tem feito em discursos pelo mundo.

Este argumento tem sido parte de uma tentativa de minimizar a cobrança de autoridades estrangeiras. "Para que a gente mantenha nossas florestas em pé, é preciso que eles [países desenvolvidos], que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia", afirmou.

Um dos entusiastas do evento no estado, Lula descartou mudança de local, mesmo com pressão estrangeira. "Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? Porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará."

As obras na cidade têm avançado, mas as hospedagens preocupam. Com preços locais muito acima do esperado mesmo para um evento deste porte, o governo brasileiro tem tentado mediar junto à gestão estadual soluções para que não haja defasagem nas delegações internacionais.

A quase um mês do evento, Lula está no estado exatamente para acompanhar os preparativos. Nesta tarde, ele visita a estação de tratamento de esgoto do Una, no Telégrafo. Em junho, o UOL mostrou que uma comunidade da região, à beira da baía do Guajará, tem protestadado contra parte desta obra. À noite, vai ao lançamento do Parque Linear da Nova Doca, também próximo à Estação das Docas, no centro turístico de Belém.

Amanhã, visita obras de infraestrutura. Vai ver o desenvolvimento das obras de macrodrenagem, que cortaram a cidade inteira, vai checar as obras do Porto Futuro 2, um complexo cultural e gastronômico na orla de Belém com previsão de entrega para outubro, e, por fim, verá como está o Parque da Cidade, que é onde será realizado o evento internacional. Ele está acompanhado do governador Helder Barbalho (MDB) e dos ministros Celso Sabino (Turismo) e Jader Filho (Cidades), paraenses.

Sabino pediu demissão na semana passada. O ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Ele não falou no evento de hoje.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

Alemanha divulga lista de convocados para jogos das Eliminatórias europeias

Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Moraes dá 48 h para big techs informarem responsáveis por ameaças a Dino

Argélia convoca filho de Zidane para jogos das Eliminatórias africanas

"Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez", diz Lula sobre Eleições 2026

Lula quer saber se Trump, Xi Jinping, Macron estão preocupados em resolver a situação climática

Incêndio em hotel na Costa Rica deixa cinco mortos

Demência por corpos de Lewy se caracteriza por declínio cognitivo em vários aspectos