Lula confirma à Anfavea presença em abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou à Anfavea, entidade que representa as montadoras, que vai participar da abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, marcada para 20 de novembro no Distrito Anhembi, zona norte da capital paulista. O chefe do Executivo, um entusiasta do retorno do salão, recebeu o convite das mãos do presidente da Anfavea, Igor Calvet, em encontro, na tarde da quarta-feira, 1º de outubro, no Palácio do Planalto.

Lula cobrou por diversas vezes a volta do evento onde as montadoras apresentam as suas novidades ao público brasileiro.

O Salão do Automóvel foi realizado pela última vez em 2018, antes, portanto, da pandemia.

Conforme nota da Anfavea que anuncia a presença do presidente no evento, a próxima edição já tem ingressos disponíveis para os dias 22 a 30 de novembro.

A edição de 2025, informa a entidade, promete ser a mais interativa de sua história, com mais de 300 modelos em exposição, test drives e diversas experiências distribuídas pelos cinco pavilhões do Distrito Anhembi.

Em abril do ano passado, na inauguração da sede da Anfavea em São Paulo, Lula lembrou o quanto adorava visitar o salão e ressaltou que, com o tamanho do mercado de carros do País, o Brasil precisava retomar o evento.

"O Salão do Automóvel está para o povo brasileiro como a corrida estava quando o Ayrton Senna era vivo", comentou o presidente na época.