Topo

Notícias

Lula confirma à Anfavea presença em abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel

São Paulo

02/10/2025 11h36

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou à Anfavea, entidade que representa as montadoras, que vai participar da abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, marcada para 20 de novembro no Distrito Anhembi, zona norte da capital paulista. O chefe do Executivo, um entusiasta do retorno do salão, recebeu o convite das mãos do presidente da Anfavea, Igor Calvet, em encontro, na tarde da quarta-feira, 1º de outubro, no Palácio do Planalto.

Lula cobrou por diversas vezes a volta do evento onde as montadoras apresentam as suas novidades ao público brasileiro.

O Salão do Automóvel foi realizado pela última vez em 2018, antes, portanto, da pandemia.

Conforme nota da Anfavea que anuncia a presença do presidente no evento, a próxima edição já tem ingressos disponíveis para os dias 22 a 30 de novembro.

A edição de 2025, informa a entidade, promete ser a mais interativa de sua história, com mais de 300 modelos em exposição, test drives e diversas experiências distribuídas pelos cinco pavilhões do Distrito Anhembi.

Em abril do ano passado, na inauguração da sede da Anfavea em São Paulo, Lula lembrou o quanto adorava visitar o salão e ressaltou que, com o tamanho do mercado de carros do País, o Brasil precisava retomar o evento.

"O Salão do Automóvel está para o povo brasileiro como a corrida estava quando o Ayrton Senna era vivo", comentou o presidente na época.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump diz que está preparando cortes permanentes devido ao bloqueio orçamentário

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Israel bloqueia estrada principal para Cidade de Gaza e dá última chance para população sair

Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

Kremlin diz que fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para Ucrânia seria escalada perigosa