Lula celebra aprovação do projeto de isenção do IR e agradece a Motta e Lira

São Paulo

02/10/2025 07h14

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nas redes sociais a aprovação pela Câmara, na noite desta quarta-feira, 1º , do projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. De acordo com Lula, foi uma "vitória a favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros".

O presidente disse que a Câmara deu um passo histórico "na construção de um Brasil mais justo" e agradeceu ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), e aos líderes que conduziram a aprovação do projeto.

"Essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais", publicou o presidente. Lula afirmou ter certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado.

