Lula autoriza nomeação de 1.434 servidores para 20 órgãos; 200 para Banco Central

Brasília

02/10/2025 08h58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que autoriza a nomeação de 1.434 novos servidores aprovados em concursos públicos para 20 órgãos. O Banco Central é a autarquia com mais vagas preenchidas, com 200 novas nomeações, seguido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) com 175, e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) com 122.

Entre os órgãos que também receberão novos servidores estão a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi); Ministério da Cultura; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Ministério dos Povos Indígenas.

