Topo

Notícias

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Lira afirma que as prerrogativas de parlamentares devem ser discutidas em outras oportunidades - Foto: Agência Câmara
Lira afirma que as prerrogativas de parlamentares devem ser discutidas em outras oportunidades Imagem: Foto: Agência Câmara
do UOL

Colaboração para o UOL, em Brasília

02/10/2025 18h13

O deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou que a PEC da Blindagem, que condicionava o prosseguimento de processos criminais contra deputados e senadores à autorização do Congresso, ainda "não foi resolvida" e defendeu a discussão do tema no Congresso.

O que aconteceu

Lira disse que votou a favor do texto porque acredita na necessidade de garantir prerrogativas parlamentares. Em entrevista à GloboNews, o ex-presidente da Câmara afirmou, no entanto, que discorda de parte do texto. Aprovada pela Câmara, a PEC foi enterrada pelo Senado após manifestações em várias cidades do país.

O parlamentar defendeu que é necessário conter o que chamou de "interferência crescente entre os Poderes". Segundo ele, o debate sobre os limites da atuação do Judiciário em relação ao Congresso ainda precisa ser retomado.

Lira, no entanto, deixou claro que considera o tema aberto. "Esse assunto não vai ser discutido agora, mas ele não está resolvido", disse. Segundo o deputado, a proposta deve ser revista com "maior rigor constitucional". Ele também criticou a forma como ela ficou conhecida —além de PEC da Blindagem, foi apelidada de PEC da bandidagem.

Eu não chamo de PEC da Blindagem, e sim de PEC das Prerrogativas. Não acho que ela foi um erro. Eu defendia o texto com maior rigor constitucional [...] Nós precisamos discutir a interferência de um poder sobre o outro. Essa interferência crescente não valoriza a democracia e não dá ao Brasil a importância que ele tem
Deputado Arthur Lira (PP-AL)

Aprovada pela Câmara com amplo apoio do centrão, a PEC da Blindagem foi rejeitada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado na semana passada. Senadores afirmaram que a proposta incentivava a impunidade e abriria espaço para a atuação de organizações criminosas no Congresso.

O arquivamento da PEC ocorreu após forte pressão popular. No fim de setembro, protestos foram registrados em diversas cidades do país contra o texto aprovado pela Câmara. No Senado, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) lembrou que, entre 1988 e 2001, quando vigorava a necessidade de autorização parlamentar para abertura de processos, apenas uma ação penal foi instaurada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto

Ataque com faca alarma judeus do Reino Unido, que já enfrentam aumento do antissemitismo