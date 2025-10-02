Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

O deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou que a PEC da Blindagem, que condicionava o prosseguimento de processos criminais contra deputados e senadores à autorização do Congresso, ainda "não foi resolvida" e defendeu a discussão do tema no Congresso.

O que aconteceu

Lira disse que votou a favor do texto porque acredita na necessidade de garantir prerrogativas parlamentares. Em entrevista à GloboNews, o ex-presidente da Câmara afirmou, no entanto, que discorda de parte do texto. Aprovada pela Câmara, a PEC foi enterrada pelo Senado após manifestações em várias cidades do país.

O parlamentar defendeu que é necessário conter o que chamou de "interferência crescente entre os Poderes". Segundo ele, o debate sobre os limites da atuação do Judiciário em relação ao Congresso ainda precisa ser retomado.

Lira, no entanto, deixou claro que considera o tema aberto. "Esse assunto não vai ser discutido agora, mas ele não está resolvido", disse. Segundo o deputado, a proposta deve ser revista com "maior rigor constitucional". Ele também criticou a forma como ela ficou conhecida —além de PEC da Blindagem, foi apelidada de PEC da bandidagem.

Eu não chamo de PEC da Blindagem, e sim de PEC das Prerrogativas. Não acho que ela foi um erro. Eu defendia o texto com maior rigor constitucional [...] Nós precisamos discutir a interferência de um poder sobre o outro. Essa interferência crescente não valoriza a democracia e não dá ao Brasil a importância que ele tem

Deputado Arthur Lira (PP-AL)

Aprovada pela Câmara com amplo apoio do centrão, a PEC da Blindagem foi rejeitada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado na semana passada. Senadores afirmaram que a proposta incentivava a impunidade e abriria espaço para a atuação de organizações criminosas no Congresso.

O arquivamento da PEC ocorreu após forte pressão popular. No fim de setembro, protestos foram registrados em diversas cidades do país contra o texto aprovado pela Câmara. No Senado, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) lembrou que, entre 1988 e 2001, quando vigorava a necessidade de autorização parlamentar para abertura de processos, apenas uma ação penal foi instaurada.