Kremlin diz que fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para Ucrânia seria escalada perigosa

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quinta-feira que, se os Estados Unidos fornecerem mísseis Tomahawk à Ucrânia para ataques nas profundezas da Rússia, haverá uma nova rodada de escalada perigosa entre a Rússia e o Ocidente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia viu os relatos de que os Estados Unidos estão considerando tal ação e que, se isso acontecer, será necessária uma resposta da Rússia.

"Se isso acontecer, será uma nova rodada séria de tensão que exigirá uma resposta adequada do lado russo", disse Peskov ao correspondente do Kremlin, Pavel Zarubin.

"Mas, por outro lado, também permanece óbvio que não há pílula mágica, não há arma mágica para o regime de Kiev, nenhuma arma pode mudar radicalmente o curso dos acontecimentos", disse Peskov.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que Washington está considerando um pedido ucraniano de Tomahawks.

