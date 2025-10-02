Israel barra flotilha com Greta; Gaza está sob cerco total

Uma operação da marinha israelense barrou a chamada "Global Sumud Flotilla", formada por mais de dez embarcações que tentavam levar ajuda a Gaza. Entre os ativistas estava a sueca Greta Thunberg, que foi detida junto com outros passageiros.

Israel afirma que os barcos foram desviados para o porto de Ashdod e que os estrangeiros serão deportados. Já grupos humanitários falam em "sequestro em alto-mar" e denunciam uma violação do direito internacional. Reações em cadeia. O episódio provocou protestos em várias capitais europeias e pressão de governos como o da Turquia, que exige a libertação de seus cidadãos. O bloqueio naval volta a ser alvo de críticas em meio ao agravamento da guerra em Gaza.

Tanques fecham estrada em Gaza; civis recebem ultimato para deixar o norte

Tropas israelenses bloquearam a principal via que conecta a região norte à faixa central, isolando a Cidade de Gaza. Moradores foram orientados a abandonar a área "enquanto ainda há tempo". Último aviso. O ministro da Defesa disse que quem permanecer será tratado como "combatente inimigo", elevando o temor de novos massacres. Hospitais da cidade já relatam falta de combustível e dezenas de mortes nas últimas 24 horas.

O ministro da Defesa disse que quem permanecer será tratado como "combatente inimigo", elevando o temor de novos massacres. Hospitais da cidade já relatam falta de combustível e dezenas de mortes nas últimas 24 horas. Pressão internacional. O fechamento da estrada é visto como um passo decisivo no esforço militar israelense, mas agrava a catástrofe humanitária, alvo de denúncias da ONU e de ONGs de direitos humanos.

Mercados reagem com cautela ao shutdown americano e a sinais de fragilidade no emprego

Relatório do setor privado mostrou queda inesperada no emprego em setembro, reforçando expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve antes do fim do ano. Risco prolongado. A Casa Branca alertou que milhares de servidores podem ser demitidos. Analistas temem que um shutdown mais longo comprometa a coleta de dados econômicos essenciais.

Ucrânia anuncia retorno de 205 prisioneiros em nova troca com a Rússia

O presidente Volodimir Zelenski confirmou a libertação de 185 militares e 20 civis ucranianos em troca de prisioneiros russos. É uma das maiores trocas desde o início da guerra. Impacto interno. A notícia teve repercussão imediata nas redes sociais, com familiares comemorando reencontros. Analistas veem o movimento como um sinal de que negociações indiretas ainda avançam, apesar da escalada no front.

China e Índia retomam voos diretos após cinco anos de suspensão

Os dois países anunciaram que linhas entre Delhi, Kolkata e Guangzhou serão restabelecidas a partir de outubro, após cinco anos de paralisação. Sinal de distensão. A medida é vista como um gesto de cooperação, mesmo com disputas latentes na fronteira do Himalaia. Diplomatas falam em "pequeno degelo" nas relações bilaterais.

Atentado em sinagoga de Manchester deixa dois mortos em pleno Yom Kippur

Um homem atropelou fiéis e esfaqueou um segurança na entrada de uma sinagoga. A polícia reagiu atirando e neutralizou o agressor, que carregava um explosivo improvisado. Clima de tensão. Duas pessoas morreram e outras três estão em estado grave. Líderes comunitários pedem reforço da segurança em templos durante feriados religiosos.

Moscou fala em "conflito em brasa" com o Ocidente

Autoridades russas rejeitaram comparações com a Guerra Fria e disseram que o confronto atual com os EUA e a Europa "já não é frio, é incandescente". Contexto militar. Sabotagens, ataques de drones e ações cibernéticas são citadas como prova de uma guerra híbrida em curso, que pode se intensificar no inverno.

Terremoto de 5,0 atinge Istambul, mas não deixa feridos graves