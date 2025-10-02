Topo

Israel afirma que nenhum navio da flotilha de Gaza conseguiu romper o bloqueio

02/10/2025 08h20

Israel afirmou nesta quinta-feira que nenhum barco da flotilha de ajuda para Gaza conseguiu romper o bloqueio diante do território palestino.

"Nenhum dos iates de provocação do Hamas-Sumud teve sucesso em sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa ou romper o bloqueio naval legal", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado em referência à flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona no início de setembro com quase 45 navios.

O ministério israelense acrescentou que um último barco permanece no mar. "Se ele se aproximar, também será impedido de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio".

jd/an/dbh/fp/jc

© Agence France-Presse

